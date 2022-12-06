https://crimea.ria.ru/20221206/rossiyskie-voyska-razgromili-punkt-inostrannykh-naemnikov-na-ukraine-1125711285.html

Российские войска разгромили пункт иностранных наемников под Харьковом

Российские войска разгромили пункт иностранных наемников под Харьковом - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Российские войска разгромили пункт иностранных наемников под Харьковом

Вооруженные силы России ударили по пункту иностранных наемников под Харьковом и уничтожили три украинских склада вооружения в Запорожской области. Об этом во... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T15:25

2022-12-06T15:25

2022-12-06T15:27

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударили по пункту иностранных наемников под Харьковом и уничтожили три украинских склада вооружения в Запорожской области. Об этом во вторник заявили в Министерстве обороны России."В районе населенного пункта Ильичевка Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. В районах населенных пунктов Гуляйполе, Степное и Приморское Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", — доложили в оборонном ведомстве.Кроме того, в министерстве сообщили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в небе над ДНР и радиолокационной станции украинского зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи Андреевки.Средства противовоздушной обороны сбили в небе 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", две американские противорадиолокационные ракеты HARM и шесть беспилотников."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение четырем пунктам управления… Поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах", — добавили в министерстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 340 самолетов, 180 вертолетов, 2 634 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 7 010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7 484 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221206/vs-rf-nastupayut-na-dvukh-napravleniyakh-popytki-kontratak-podavleny-1125708410.html

https://crimea.ria.ru/20221206/tseli-porazheny-vs-rf-udarili-po-sisteme-voennogo-upravleniya-ukrainy--1125708265.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф