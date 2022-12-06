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Российские войска разгромили пункт иностранных наемников под Харьковом - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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https://crimea.ria.ru/20221206/rossiyskie-voyska-razgromili-punkt-inostrannykh-naemnikov-na-ukraine-1125711285.html
Российские войска разгромили пункт иностранных наемников под Харьковом
Российские войска разгромили пункт иностранных наемников под Харьковом - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Российские войска разгромили пункт иностранных наемников под Харьковом
Вооруженные силы России ударили по пункту иностранных наемников под Харьковом и уничтожили три украинских склада вооружения в Запорожской области. Об этом во... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T15:25
2022-12-06T15:27
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударили по пункту иностранных наемников под Харьковом и уничтожили три украинских склада вооружения в Запорожской области. Об этом во вторник заявили в Министерстве обороны России."В районе населенного пункта Ильичевка Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. В районах населенных пунктов Гуляйполе, Степное и Приморское Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", — доложили в оборонном ведомстве.Кроме того, в министерстве сообщили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в небе над ДНР и радиолокационной станции украинского зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи Андреевки.Средства противовоздушной обороны сбили в небе 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", две американские противорадиолокационные ракеты HARM и шесть беспилотников."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение четырем пунктам управления… Поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах", — добавили в министерстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 340 самолетов, 180 вертолетов, 2 634 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 7 010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7 484 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221206/vs-rf-nastupayut-na-dvukh-napravleniyakh-popytki-kontratak-podavleny-1125708410.html
https://crimea.ria.ru/20221206/tseli-porazheny-vs-rf-udarili-po-sisteme-voennogo-upravleniya-ukrainy--1125708265.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Российские войска разгромили пункт иностранных наемников под Харьковом

Вооруженные силы России разгромили пункт иностранных наемников на Украине - Минобороны

15:25 06.12.2022 (обновлено: 15:27 06.12.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударили по пункту иностранных наемников под Харьковом и уничтожили три украинских склада вооружения в Запорожской области. Об этом во вторник заявили в Министерстве обороны России.
"В районе населенного пункта Ильичевка Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. В районах населенных пунктов Гуляйполе, Степное и Приморское Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", — доложили в оборонном ведомстве.
Работа расчетов артиллерийских установок Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
15:10
ВС РФ наступают на двух направлениях, попытки контратак ВСУ подавлены
Кроме того, в министерстве сообщили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в небе над ДНР и радиолокационной станции украинского зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи Андреевки.
Средства противовоздушной обороны сбили в небе 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", две американские противорадиолокационные ракеты HARM и шесть беспилотников.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение четырем пунктам управления… Поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах", — добавили в министерстве.
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины
15:03
Цели поражены: ВС РФ ударили по системе военного управления Украины
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 340 самолетов, 180 вертолетов, 2 634 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 7 010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7 484 единицы специальной военной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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15:40Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
15:25Российские войска разгромили пункт иностранных наемников под Харьковом
15:10ВС РФ наступают на двух направлениях, попытки контратак ВСУ подавлены
15:03Цели поражены: ВС РФ ударили по системе военного управления Украины
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