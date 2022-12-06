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От истоков до современности: почему фейки не теряют актуальности? - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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От истоков до современности: почему фейки не теряют актуальности?
От истоков до современности: почему фейки не теряют актуальности? - РИА Новости Крым, 06.12.2022
От истоков до современности: почему фейки не теряют актуальности?
Генераторами фейков остаются Германия, Франция, Англия. Через интернет и СМИ вбрасываются поводы для вызова народного недовольства, дискредитации государства... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T11:00
2022-12-06T11:59
пресс-центр
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Генераторами фейков остаются Германия, Франция, Англия. Через интернет и СМИ вбрасываются поводы для вызова народного недовольства, дискредитации государства расшатывания ситуации в стране.Информационные нападки на Россию имеют давнюю историю. Памфлеты и сочинения, а позже статьи в иностранных журналах и газетах с антироссийской риторикой особо активно появлялись в критичные для государства моменты. Генераторами фэйков остаются Германия, Франция, Англия. Через интернет и СМИ вбрасываются поводы для вызова народного недовольства, дискредитации государства расшатывания ситуации в стране.Участники:— профессор Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир ОРЕХОВ;— профессор кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Олег РОМАНЬКО;— начальник Управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, политический журналист Александр МАЩЕНКО.
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РИА Новости Крым
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пресс-центр, фото

От истоков до современности: почему фейки не теряют актуальности?

11:00 06.12.2022 (обновлено: 11:59 06.12.2022)
 
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Генераторами фейков остаются Германия, Франция, Англия. Через интернет и СМИ вбрасываются поводы для вызова народного недовольства, дискредитации государства расшатывания ситуации в стране.
Информационные нападки на Россию имеют давнюю историю. Памфлеты и сочинения, а позже статьи в иностранных журналах и газетах с антироссийской риторикой особо активно появлялись в критичные для государства моменты.
Генераторами фэйков остаются Германия, Франция, Англия. Через интернет и СМИ вбрасываются поводы для вызова народного недовольства, дискредитации государства расшатывания ситуации в стране.

Почему Россия всегда была целью западной дезинформации? Как реагировали россияне на фэйки? Какие цели преследовались тогда, и насколько они актуальны сейчас? Почему легче поверить в выдуманные истории? Можно ли закончить информационную войну?

Участники:
— профессор Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир ОРЕХОВ;
— профессор кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Олег РОМАНЬКО;
— начальник Управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, политический журналист Александр МАЩЕНКО.
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПресс-конференция "От истоков до современности: почему фейки не теряют актуальности?" в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
Пресс-конференция От истоков до современности: почему фейки не теряют актуальности?
1 из 4
Пресс-конференция "От истоков до современности: почему фейки не теряют актуальности?" в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПрофессор Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Орехов
Профессор Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Орехов
2 из 4
Профессор Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Орехов
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevНачальник Управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, политический журналист Александр Мащенко
Начальник Управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, политический журналист Александр Мащенко
3 из 4
Начальник Управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, политический журналист Александр Мащенко
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПрофессор кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Олег Романько
Профессор кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Олег Романько
4 из 4
Профессор кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Олег Романько
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
 
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