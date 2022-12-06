https://crimea.ria.ru/20221206/ot-istokov-do-sovremennosti-pochemu-feyki-ne-teryayut-aktualnosti-1125523357.html

От истоков до современности: почему фейки не теряют актуальности?

От истоков до современности: почему фейки не теряют актуальности? - РИА Новости Крым, 06.12.2022

От истоков до современности: почему фейки не теряют актуальности?

Генераторами фейков остаются Германия, Франция, Англия. Через интернет и СМИ вбрасываются поводы для вызова народного недовольства, дискредитации государства... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T11:00

2022-12-06T11:00

2022-12-06T11:59

пресс-центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/18/1125523168_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_db93cd1e083ce1ee8c342cdef518c0c1.jpg

Генераторами фейков остаются Германия, Франция, Англия. Через интернет и СМИ вбрасываются поводы для вызова народного недовольства, дискредитации государства расшатывания ситуации в стране.Информационные нападки на Россию имеют давнюю историю. Памфлеты и сочинения, а позже статьи в иностранных журналах и газетах с антироссийской риторикой особо активно появлялись в критичные для государства моменты. Генераторами фэйков остаются Германия, Франция, Англия. Через интернет и СМИ вбрасываются поводы для вызова народного недовольства, дискредитации государства расшатывания ситуации в стране.Участники:— профессор Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир ОРЕХОВ;— профессор кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Олег РОМАНЬКО;— начальник Управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, политический журналист Александр МАЩЕНКО.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, фото