От истоков до современности: почему фейки не теряют актуальности?
11:00 06.12.2022 (обновлено: 11:59 06.12.2022)
Генераторами фейков остаются Германия, Франция, Англия. Через интернет и СМИ вбрасываются поводы для вызова народного недовольства, дискредитации государства расшатывания ситуации в стране.
Информационные нападки на Россию имеют давнюю историю. Памфлеты и сочинения, а позже статьи в иностранных журналах и газетах с антироссийской риторикой особо активно появлялись в критичные для государства моменты.
Генераторами фэйков остаются Германия, Франция, Англия. Через интернет и СМИ вбрасываются поводы для вызова народного недовольства, дискредитации государства расшатывания ситуации в стране.
Почему Россия всегда была целью западной дезинформации? Как реагировали россияне на фэйки? Какие цели преследовались тогда, и насколько они актуальны сейчас? Почему легче поверить в выдуманные истории? Можно ли закончить информационную войну?
Участники:
— профессор Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир ОРЕХОВ;
— профессор кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Олег РОМАНЬКО;
— начальник Управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, политический журналист Александр МАЩЕНКО.
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПресс-конференция "От истоков до современности: почему фейки не теряют актуальности?" в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
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Пресс-конференция "От истоков до современности: почему фейки не теряют актуальности?" в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПрофессор Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Орехов
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Профессор Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Орехов
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevНачальник Управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, политический журналист Александр Мащенко
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Начальник Управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского, политический журналист Александр Мащенко
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПрофессор кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Олег Романько
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Профессор кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Олег Романько
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev