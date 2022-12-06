https://crimea.ria.ru/20221206/kholod-veter-gololed-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vtornik-1125695149.html

Холод, ветер, гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник

Холод, ветер, гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Холод, ветер, гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник

Во вторник в Крыму сохранится холодная и ветреная погода, без существенных осадков. В некоторых районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Об этом РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T00:01

2022-12-06T00:01

2022-12-06T00:01

крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится холодная и ветреная погода, без существенных осадков. В некоторых районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +2...+4.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +7…+9.В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4...6, днем воздух прогреется до +7...9.В Евпатории, Судаке и Феодосии тоже сухо. Ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем +2...4.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество