https://crimea.ria.ru/20221206/kholod-veter-gololed-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vtornik-1125695149.html
Холод, ветер, гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник
Холод, ветер, гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Холод, ветер, гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник
Во вторник в Крыму сохранится холодная и ветреная погода, без существенных осадков. В некоторых районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Об этом РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T00:01
2022-12-06T00:01
2022-12-06T00:01
крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится холодная и ветреная погода, без существенных осадков. В некоторых районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +2...+4.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +7…+9.В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4...6, днем воздух прогреется до +7...9.В Евпатории, Судаке и Феодосии тоже сухо. Ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем +2...4.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымская погода, крым, общество
Холод, ветер, гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник
Во вторник в Крыму ожидается холодная и ветреная погода, местами туман и гололед
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится холодная и ветреная погода, без существенных осадков. В некоторых районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в восточных, западных и центральных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на южном побережье до +6, днем +1…+6, на южном побережье до +9", - уточняют синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +2...+4.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +7…+9.
В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4...6, днем воздух прогреется до +7...9.
В Евпатории, Судаке и Феодосии тоже сухо. Ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем +2...4.