Рейтинг@Mail.ru
Холод, ветер, гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221206/kholod-veter-gololed-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vtornik-1125695149.html
Холод, ветер, гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник
Холод, ветер, гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Холод, ветер, гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник
Во вторник в Крыму сохранится холодная и ветреная погода, без существенных осадков. В некоторых районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Об этом РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T00:01
2022-12-06T00:01
крымская погода
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1f/1125170377_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_593113c8b0a6d1113115fc62ab80e8eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится холодная и ветреная погода, без существенных осадков. В некоторых районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +2...+4.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +7…+9.В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4...6, днем воздух прогреется до +7...9.В Евпатории, Судаке и Феодосии тоже сухо. Ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем +2...4.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1f/1125170377_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7f464e4c817b50164813f1989f023e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, крым, общество
Холод, ветер, гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник

Во вторник в Крыму ожидается холодная и ветреная погода, местами туман и гололед

00:01 06.12.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбработка проезжей части противогололедными материалами
Обработка проезжей части противогололедными материалами - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится холодная и ветреная погода, без существенных осадков. В некоторых районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в восточных, западных и центральных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на южном побережье до +6, днем +1…+6, на южном побережье до +9", - уточняют синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +2...+4.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +7…+9.
В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4...6, днем воздух прогреется до +7...9.
В Евпатории, Судаке и Феодосии тоже сухо. Ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем +2...4.
 
Крымская погодаКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Холод, ветер, гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 6 декабря
22:01Главные события и заявления дня: 5 декабря
21:59Как написать письмо настоящему Деду Морозу и получить ответ
21:25Тренер: хочешь сохранить вечную молодость – переходи на "темную" сторону
20:40Насколько ценят инициативных сотрудников коллеги и руководство - опрос
20:12Пещера в Крыму получила имя русского философа Данилевского
20:09ВС РФ поразили 17 объектов на Украине и нарушили переброску резервов ВСУ
19:52В МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево
19:37"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала года
19:17Сколько дорог отремонтируют в Севастополе в 2023 году
18:54Более 30 прилетов: ВСУ обстреляли два поселка в Курской области
18:46Путин поручил доделать железнодорожную часть Крымского моста
18:15Хуснуллин назвал срок завершения ремонта левой полосы Крымского моста
18:04Эксперт назвал тех, кого нельзя допускать к переговорам по Украине
17:31Пьяный житель Ялты до смерти забил знакомого ножкой стула
17:11Крым получит новые школьные автобусы и кареты "скорой" — Аксенов
17:09Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста
16:49В Севастополе осудили за мошенничество директора охранного предприятия
16:48Взрывы в Черкассах, Сумах и Одессе: что происходит в городах Украины
Лента новостейМолния