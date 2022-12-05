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Взрывы в Кривом Роге: разрушено промышленное предприятие
Взрывы в Кривом Роге: разрушено промышленное предприятие - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Взрывы в Кривом Роге: разрушено промышленное предприятие
Промышленное предприятие разрушено в Кривом Роге в результате ночных взрывов. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T09:41
2022-12-05T09:41
2022-12-05T09:42
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Промышленное предприятие разрушено в Кривом Роге в результате ночных взрывов. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.В результате взрывов на территории промзоны произошел пожар, который к этому времени уже потушен.Также Вилкул сообщил об обстреле Никопольского района. О разрушениях информации пока нет.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20221127/v-krivom-roge-ne-rabotaet-zheleznaya-doroga-1125568193.html
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украина, происшествия
Взрывы в Кривом Роге: разрушено промышленное предприятие
В Кривом Роге прогремели взрывы, разрушено промышленное предприятие
09:41 05.12.2022 (обновлено: 09:42 05.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Промышленное предприятие разрушено в Кривом Роге в результате ночных взрывов. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.
"Очень трудная ночь. Попадание трех крылатых ракет в промышленное предприятие. Разрушения очень значительны", - написал он в своем Telegram-канале.
В результате взрывов на территории промзоны произошел пожар, который к этому времени уже потушен.
Также Вилкул сообщил об обстреле Никопольского района. О разрушениях информации пока нет.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.