https://crimea.ria.ru/20221205/vzryvy-v-krivom-roge-razrusheno-promyshlennoe-predpriyatie-1125682912.html

Взрывы в Кривом Роге: разрушено промышленное предприятие

Взрывы в Кривом Роге: разрушено промышленное предприятие - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Взрывы в Кривом Роге: разрушено промышленное предприятие

Промышленное предприятие разрушено в Кривом Роге в результате ночных взрывов. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T09:41

2022-12-05T09:41

2022-12-05T09:42

украина

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Промышленное предприятие разрушено в Кривом Роге в результате ночных взрывов. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.В результате взрывов на территории промзоны произошел пожар, который к этому времени уже потушен.Также Вилкул сообщил об обстреле Никопольского района. О разрушениях информации пока нет.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20221127/v-krivom-roge-ne-rabotaet-zheleznaya-doroga-1125568193.html

украина

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2022

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украина, происшествия