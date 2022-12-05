https://crimea.ria.ru/20221205/rossiyskie-voyska-udarili-po-semi-punktam-upravleniya-vsu-1125686840.html

Российские войска ударили по семи пунктам управления ВСУ

Российские войска ударили по семи пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Российские войска ударили по семи пунктам управления ВСУ

Вооруженные силы России нанеси удары по семи пунктам управления ВСУ и по подразделениям противника на огневых позициях, также уничтожен склад боеприпасов. Об... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T12:42

2022-12-05T12:42

2022-12-05T12:42

министерство обороны рф

украина

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1a/1125558080_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_154a5d3f84e551d41c136caa5d5c53f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанеси удары по семи пунктам управления ВСУ и по подразделениям противника на огневых позициях, также уничтожен склад боеприпасов. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, в министерстве сообщили об уничтожении склада боеприпасов. Также, российская система противовоздушной обороны сбила в небе десять беспилотников."Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "HIMARS" в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой Народной Республики", — добавили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 339 самолетов, 180 вертолетов, 2628 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6996 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3657 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7477 единиц специальной военной автомобильной техники.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, специальная военная операция рф на украине