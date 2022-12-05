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Российские войска ударили по семи пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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Российские войска ударили по семи пунктам управления ВСУ
Российские войска ударили по семи пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Российские войска ударили по семи пунктам управления ВСУ
Вооруженные силы России нанеси удары по семи пунктам управления ВСУ и по подразделениям противника на огневых позициях, также уничтожен склад боеприпасов. Об... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T12:42
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министерство обороны рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанеси удары по семи пунктам управления ВСУ и по подразделениям противника на огневых позициях, также уничтожен склад боеприпасов. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, в министерстве сообщили об уничтожении склада боеприпасов. Также, российская система противовоздушной обороны сбила в небе десять беспилотников."Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "HIMARS" в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой Народной Республики", — добавили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 339 самолетов, 180 вертолетов, 2628 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6996 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3657 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7477 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, украина, специальная военная операция рф на украине
Российские войска ударили по семи пунктам управления ВСУ

Российские войска нанесли удар по семи пунктам управления ВСУ

12:42 05.12.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанеси удары по семи пунктам управления ВСУ и по подразделениям противника на огневых позициях, также уничтожен склад боеприпасов. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления, а также 72 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 193 районах", — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в министерстве сообщили об уничтожении склада боеприпасов. Также, российская система противовоздушной обороны сбила в небе десять беспилотников.
"Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "HIMARS" в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой Народной Республики", — добавили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 339 самолетов, 180 вертолетов, 2628 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6996 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3657 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7477 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
Министерство обороны РФУкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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