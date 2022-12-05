https://crimea.ria.ru/20221205/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole-dannye-na-ponedelnik-1125683600.html

Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на понедельник

Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на понедельник - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на понедельник

В Крыму за минувшие сутки выявили 32 новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 209 907 заражений. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T10:33

2022-12-05T10:33

2022-12-05T10:33

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распространение коронавируса в рф

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здравоохранение в крыму и севастополе

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Крыму за минувшие сутки выявили 32 новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 209 907 заражений. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.По данным профильного министерства, за сутки госпитализированы шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 467 человек. Выписаны за сутки 28 человек, выздоровели за весь период – 202 549. Летальных исходов за минувший день не зафиксировано.В Севастополе зарегистрировано 19 случаев заболевания, при этом новых госпитализаций в ковидные стационары нет. Смертей от коронавируса также не фиксировали. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заразились новой коронавирусной инфекцией 96 698 человек, выздоровели 93 975.Сутками ранее в Крыму и Севастополе было зафиксировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции.

https://crimea.ria.ru/20221204/nelzya-nedootsenivat-opasnost-grippa-n1n1-kto-v-gruppe-riska-1125623337.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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