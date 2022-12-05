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Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на понедельник - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на понедельник
Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на понедельник - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на понедельник
В Крыму за минувшие сутки выявили 32 новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 209 907 заражений. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T10:33
2022-12-05T10:33
коронавирус в крыму
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Крыму за минувшие сутки выявили 32 новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 209 907 заражений. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.По данным профильного министерства, за сутки госпитализированы шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 467 человек. Выписаны за сутки 28 человек, выздоровели за весь период – 202 549. Летальных исходов за минувший день не зафиксировано.В Севастополе зарегистрировано 19 случаев заболевания, при этом новых госпитализаций в ковидные стационары нет. Смертей от коронавируса также не фиксировали. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заразились новой коронавирусной инфекцией 96 698 человек, выздоровели 93 975.Сутками ранее в Крыму и Севастополе было зафиксировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции.
https://crimea.ria.ru/20221204/nelzya-nedootsenivat-opasnost-grippa-n1n1-kto-v-gruppe-riska-1125623337.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, севастополь
Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на понедельник

В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19

10:33 05.12.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Крыму за минувшие сутки выявили 32 новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 209 907 заражений. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
По данным профильного министерства, за сутки госпитализированы шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 467 человек. Выписаны за сутки 28 человек, выздоровели за весь период – 202 549. Летальных исходов за минувший день не зафиксировано.
В Севастополе зарегистрировано 19 случаев заболевания, при этом новых госпитализаций в ковидные стационары нет. Смертей от коронавируса также не фиксировали. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заразились новой коронавирусной инфекцией 96 698 человек, выздоровели 93 975.
Сутками ранее в Крыму и Севастополе было зафиксировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции.
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