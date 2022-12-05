https://crimea.ria.ru/20221205/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole-dannye-na-ponedelnik-1125683600.html
Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на понедельник
Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на понедельник - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на понедельник
В Крыму за минувшие сутки выявили 32 новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 209 907 заражений. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T10:33
2022-12-05T10:33
2022-12-05T10:33
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/05/1122849350_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_383a1b4fea8df79fd234b474a52e26d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Крыму за минувшие сутки выявили 32 новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 209 907 заражений. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.По данным профильного министерства, за сутки госпитализированы шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 467 человек. Выписаны за сутки 28 человек, выздоровели за весь период – 202 549. Летальных исходов за минувший день не зафиксировано.В Севастополе зарегистрировано 19 случаев заболевания, при этом новых госпитализаций в ковидные стационары нет. Смертей от коронавируса также не фиксировали. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заразились новой коронавирусной инфекцией 96 698 человек, выздоровели 93 975.Сутками ранее в Крыму и Севастополе было зафиксировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции.
https://crimea.ria.ru/20221204/nelzya-nedootsenivat-opasnost-grippa-n1n1-kto-v-gruppe-riska-1125623337.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/05/1122849350_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_09c32dd62bbb7e3080051dd4727ebfe0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, севастополь
Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на понедельник
В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19