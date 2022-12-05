https://crimea.ria.ru/20221205/klienty-rnkb-sovershili-bolee-33-mln-onlayn-pokupok-na-100-mlrd-rubley-1125687292.html
Клиенты РНКБ совершили более 33 млн онлайн-покупок на 100 млрд рублей
Клиенты РНКБ совершили более 33 млн онлайн-покупок на 100 млрд рублей - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Клиенты РНКБ совершили более 33 млн онлайн-покупок на 100 млрд рублей
Клиенты РНКБ Банка (ПАО) с начала 2022 года совершили более 33 миллионов покупок в интернете на сумму свыше 100 миллиардов рублей. РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T13:05
2022-12-05T13:05
2022-12-05T13:05
рнкб (пао)
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/05/1119228355_11:0:950:528_1920x0_80_0_0_d8a57326d54a4dba65f903c27c6fbfc9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) с начала 2022 года совершили более 33 миллионов покупок в интернете на сумму свыше 100 миллиардов рублей.В числе самых популярных сайтов, где клиенты банка покупают товары и услуги, - портал госуслуг, а также крупные маркетплейсы. Кроме того, крымчане оплачивают через интернет поездки на такси, товары и услуги в соцсетях, услуги онлайн-кинотеатров. Покупки совершаются более чем в 55 тысячах онлайн-магазинов страны. Средний чек составляет около 3 тысяч рублей.Количество владельцев дебетовых, кредитных и виртуальных карт РНКБ, которые активно совершают платежи в интернете, достигло 1,35 миллионов человек – это на 10% больше, чем в январе 2022 года.
https://crimea.ria.ru/20221201/kak-poluchit-keshbek-do-5-po-debetovym-i-kreditnym-kartam-rnkb-1125636000.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/05/1119228355_129:0:833:528_1920x0_80_0_0_f4f4a34566849804648756d8ffb5ff01.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рнкб (пао), экономика, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) с начала 2022 года совершили более 33 миллионов покупок в интернете на сумму свыше 100 миллиардов рублей.
В числе самых популярных сайтов, где клиенты банка покупают товары и услуги, - портал госуслуг, а также крупные маркетплейсы. Кроме того, крымчане оплачивают через интернет поездки на такси, товары и услуги в соцсетях, услуги онлайн-кинотеатров. Покупки совершаются более чем в 55 тысячах онлайн-магазинов страны. Средний чек составляет около 3 тысяч рублей.
Количество владельцев дебетовых, кредитных и виртуальных карт РНКБ, которые активно совершают платежи в интернете, достигло 1,35 миллионов человек – это на 10% больше, чем в январе 2022 года.