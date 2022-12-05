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Клиенты РНКБ совершили более 33 млн онлайн-покупок на 100 млрд рублей - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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Клиенты РНКБ совершили более 33 млн онлайн-покупок на 100 млрд рублей
Клиенты РНКБ совершили более 33 млн онлайн-покупок на 100 млрд рублей - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Клиенты РНКБ совершили более 33 млн онлайн-покупок на 100 млрд рублей
Клиенты РНКБ Банка (ПАО) с начала 2022 года совершили более 33 миллионов покупок в интернете на сумму свыше 100 миллиардов рублей. РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T13:05
2022-12-05T13:05
рнкб (пао)
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) с начала 2022 года совершили более 33 миллионов покупок в интернете на сумму свыше 100 миллиардов рублей.В числе самых популярных сайтов, где клиенты банка покупают товары и услуги, - портал госуслуг, а также крупные маркетплейсы. Кроме того, крымчане оплачивают через интернет поездки на такси, товары и услуги в соцсетях, услуги онлайн-кинотеатров. Покупки совершаются более чем в 55 тысячах онлайн-магазинов страны. Средний чек составляет около 3 тысяч рублей.Количество владельцев дебетовых, кредитных и виртуальных карт РНКБ, которые активно совершают платежи в интернете, достигло 1,35 миллионов человек – это на 10% больше, чем в январе 2022 года.
https://crimea.ria.ru/20221201/kak-poluchit-keshbek-do-5-po-debetovym-i-kreditnym-kartam-rnkb-1125636000.html
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рнкб (пао), экономика, общество

Клиенты РНКБ совершили более 33 млн онлайн-покупок на 100 млрд рублей

13:05 05.12.2022
 
© Фото: pixabay.comИнтернет-магазин
Интернет-магазин
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) с начала 2022 года совершили более 33 миллионов покупок в интернете на сумму свыше 100 миллиардов рублей.
В числе самых популярных сайтов, где клиенты банка покупают товары и услуги, - портал госуслуг, а также крупные маркетплейсы. Кроме того, крымчане оплачивают через интернет поездки на такси, товары и услуги в соцсетях, услуги онлайн-кинотеатров. Покупки совершаются более чем в 55 тысячах онлайн-магазинов страны. Средний чек составляет около 3 тысяч рублей.
Количество владельцев дебетовых, кредитных и виртуальных карт РНКБ, которые активно совершают платежи в интернете, достигло 1,35 миллионов человек – это на 10% больше, чем в январе 2022 года.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Как получить кешбэк до 5% по дебетовым и кредитным картам РНКБ
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