https://crimea.ria.ru/20221205/klienty-rnkb-sovershili-bolee-33-mln-onlayn-pokupok-na-100-mlrd-rubley-1125687292.html

Клиенты РНКБ совершили более 33 млн онлайн-покупок на 100 млрд рублей

Клиенты РНКБ совершили более 33 млн онлайн-покупок на 100 млрд рублей - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Клиенты РНКБ совершили более 33 млн онлайн-покупок на 100 млрд рублей

Клиенты РНКБ Банка (ПАО) с начала 2022 года совершили более 33 миллионов покупок в интернете на сумму свыше 100 миллиардов рублей. РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T13:05

2022-12-05T13:05

2022-12-05T13:05

рнкб (пао)

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/05/1119228355_11:0:950:528_1920x0_80_0_0_d8a57326d54a4dba65f903c27c6fbfc9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) с начала 2022 года совершили более 33 миллионов покупок в интернете на сумму свыше 100 миллиардов рублей.В числе самых популярных сайтов, где клиенты банка покупают товары и услуги, - портал госуслуг, а также крупные маркетплейсы. Кроме того, крымчане оплачивают через интернет поездки на такси, товары и услуги в соцсетях, услуги онлайн-кинотеатров. Покупки совершаются более чем в 55 тысячах онлайн-магазинов страны. Средний чек составляет около 3 тысяч рублей.Количество владельцев дебетовых, кредитных и виртуальных карт РНКБ, которые активно совершают платежи в интернете, достигло 1,35 миллионов человек – это на 10% больше, чем в январе 2022 года.

https://crimea.ria.ru/20221201/kak-poluchit-keshbek-do-5-po-debetovym-i-kreditnym-kartam-rnkb-1125636000.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экономика, общество