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Какой сегодня праздник: 5 декабря - РИА Новости Крым, 04.12.2022
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Какой сегодня праздник: 5 декабря
Какой сегодня праздник: 5 декабря - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Какой сегодня праздник: 5 декабря
Сегодня во всем мире отмечается День почв и День ниндзя, россияне празднуют День волонтера, в Нидерландах добрый Синтерклас дарит хорошим детям подарки. В этот... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-05T00:00
2022-12-04T20:02
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечается День почв и День ниндзя, россияне празднуют День волонтера, в Нидерландах добрый Синтерклас дарит хорошим детям подарки. В этот день в 1941 году советские войска перешли в контрнаступление под Москвой, ровно 65 лет назад в СССР спущен на воду первый в мире атомный ледокол "Ленин". Родились в этот день режиссер-мультипликатор Уолт Дисней, российская актриса Нина Русланова, французская певица Патрисия Каас.Что празднуют в миреЧерноземы, поздзолистые и торфяники все вместе регулируют состав земной атмосферы. Но чтобы на поле образовалось 20 см почвы, нужно подождать несколько тысяч лет. Все это мы рассказываем специально, чтобы вы осознали важность почвенных ресурсов планеты. Поскольку именно это имели в виду члены Международного союза почвенных наук, когда в 2002 году инициировали соответствующий праздник – Всемирный день почв.Что имели в виду инициаторы Дня ниндзя, мы не знаем, но в итоге мир получил еще один забавный праздник. Лучше всего его отмечать в Японском музее Ига ниндзя ясики, который стоит прямехонько в центре префектуры Миэ. Здесь вам расскажут об истории воинов ночи и покажут всякие мидзугумо и мидзукаки. Ну, или просто посмотрите "Черепашек-ниндзя".В 2017 году президент РФ подписал указ, которым установил новую праздничную дату – День добровольцев или День волонтеров. И не зря, поскольку в нашей стране волонтерской работой занимаются более 14 миллионов человек. Кстати, 60% из них - женщины.А вот в Нидерландах сегодня отмечают Вечер подарков. Туда, где живут хорошие дети, приходит добрый Синтерклас и одаривает малышей разными вкусняшками. Кстати, в отличие от своего российского коллеги Деда Мороза, этот дядечка, как любой нормальный человек предпочитает жить не среди лютого холода, а на югах: его резиденция находится в Испании. Каждый год в конце ноября вместе со своим белоснежным конем Америго и толпой веселых помощников Питов он садится на корабль и отчаливает в сторону Голландии. По пути заходит в разные гавани и приветствует детей. Ну а самые послушные вечером 5 декабря находят подарки в своих ботинках.Знаменательные события5 декабря в стране отмечают День воинской славы, который приурочен к началу контрнаступления советской армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. В итоге боя советские войска разбили 38 немецких дивизий и освободили свыше 11 тысяч населенных пунктов. Враг был отброшен от Москвы на 100-250 километров. Значимость такого события переоценить трудно, учитывая тот факт, что в критические моменты от передовых позиций гитлеровцев до Москвы оставалось не больше 20 км.А в 1957 в Ленинграде был спущен на воду атомный ледокол "Ленин"- первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. "Ленин" был призван по кратчайшему пути соединить запад и восток государства. Кстати, общая длина сварных швов ледокола превышает 6 тысяч километров - примерно две трети пути от Москвы до Владивостока.Кто родился в этот деньУолт Дисней боялся мышей, но придумал самого знаменитого мышонка всех времен и народов. Сначала хотел назвать его Мортимер, но имя забраковала жена Уолта, и мышонка назвали Микки. А еще Уолт сделал первый звуковой и музыкальный мультфильмы и стал оскароносцем-рекордсменом. На его счету 59 номинаций на престижную премию и 26 наград. Пока этот рекорд никто не побил. Родился выдающийся мультипликатор ровно 121 год назад.В 1945 году родилась Народная артистка РФ Нина Русланова. На самом деле точной даты ее рождения никто не знает: двухмесячную девочку нашли на улице города Богодухова и определили в детский дом. Позже она сама выбрала день рождения – 5 декабря, поскольку дата совпадала с Днем Конституции, а по праздникам в детдоме вкусно кормили.Французская певица и актриса Патрисия Каас сегодня отмечает свой День рождения в 56-й раз. "Даже ради самой большой на свете любви я не перестану петь", - сказала как-то Патрисия. А еще она снимается в кино и увлекается рисованием. Она сама придумала дизайн своей квартиры, оформив ее в черно-белых тонах.Также 5 декабря родились русский публицист, поэт-лирик Федор Тютчев, русский поэт и мемуарист Афанасий Фет, испанский певец Хосе Каррерас, российская телеведущая Елена Летучая.
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РИА Новости Крым
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96
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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общество, новости
Какой сегодня праздник: 5 декабря

Что празднуют в России и в мире в понедельник, 5 декабря

00:00 05.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрач-волонтер принимает пациента в больнице Васильевки Запорожской области
Врач-волонтер принимает пациента в больнице Васильевки Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечается День почв и День ниндзя, россияне празднуют День волонтера, в Нидерландах добрый Синтерклас дарит хорошим детям подарки. В этот день в 1941 году советские войска перешли в контрнаступление под Москвой, ровно 65 лет назад в СССР спущен на воду первый в мире атомный ледокол "Ленин". Родились в этот день режиссер-мультипликатор Уолт Дисней, российская актриса Нина Русланова, французская певица Патрисия Каас.

Что празднуют в мире

Черноземы, поздзолистые и торфяники все вместе регулируют состав земной атмосферы. Но чтобы на поле образовалось 20 см почвы, нужно подождать несколько тысяч лет. Все это мы рассказываем специально, чтобы вы осознали важность почвенных ресурсов планеты. Поскольку именно это имели в виду члены Международного союза почвенных наук, когда в 2002 году инициировали соответствующий праздник – Всемирный день почв.
Что имели в виду инициаторы Дня ниндзя, мы не знаем, но в итоге мир получил еще один забавный праздник. Лучше всего его отмечать в Японском музее Ига ниндзя ясики, который стоит прямехонько в центре префектуры Миэ. Здесь вам расскажут об истории воинов ночи и покажут всякие мидзугумо и мидзукаки. Ну, или просто посмотрите "Черепашек-ниндзя".
В 2017 году президент РФ подписал указ, которым установил новую праздничную дату – День добровольцев или День волонтеров. И не зря, поскольку в нашей стране волонтерской работой занимаются более 14 миллионов человек. Кстати, 60% из них - женщины.
А вот в Нидерландах сегодня отмечают Вечер подарков. Туда, где живут хорошие дети, приходит добрый Синтерклас и одаривает малышей разными вкусняшками. Кстати, в отличие от своего российского коллеги Деда Мороза, этот дядечка, как любой нормальный человек предпочитает жить не среди лютого холода, а на югах: его резиденция находится в Испании. Каждый год в конце ноября вместе со своим белоснежным конем Америго и толпой веселых помощников Питов он садится на корабль и отчаливает в сторону Голландии. По пути заходит в разные гавани и приветствует детей. Ну а самые послушные вечером 5 декабря находят подарки в своих ботинках.

Знаменательные события

5 декабря в стране отмечают День воинской славы, который приурочен к началу контрнаступления советской армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. В итоге боя советские войска разбили 38 немецких дивизий и освободили свыше 11 тысяч населенных пунктов. Враг был отброшен от Москвы на 100-250 километров. Значимость такого события переоценить трудно, учитывая тот факт, что в критические моменты от передовых позиций гитлеровцев до Москвы оставалось не больше 20 км.
А в 1957 в Ленинграде был спущен на воду атомный ледокол "Ленин"- первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. "Ленин" был призван по кратчайшему пути соединить запад и восток государства. Кстати, общая длина сварных швов ледокола превышает 6 тысяч километров - примерно две трети пути от Москвы до Владивостока.

Кто родился в этот день

Уолт Дисней боялся мышей, но придумал самого знаменитого мышонка всех времен и народов. Сначала хотел назвать его Мортимер, но имя забраковала жена Уолта, и мышонка назвали Микки. А еще Уолт сделал первый звуковой и музыкальный мультфильмы и стал оскароносцем-рекордсменом. На его счету 59 номинаций на престижную премию и 26 наград. Пока этот рекорд никто не побил. Родился выдающийся мультипликатор ровно 121 год назад.
В 1945 году родилась Народная артистка РФ Нина Русланова. На самом деле точной даты ее рождения никто не знает: двухмесячную девочку нашли на улице города Богодухова и определили в детский дом. Позже она сама выбрала день рождения – 5 декабря, поскольку дата совпадала с Днем Конституции, а по праздникам в детдоме вкусно кормили.
Французская певица и актриса Патрисия Каас сегодня отмечает свой День рождения в 56-й раз. "Даже ради самой большой на свете любви я не перестану петь", - сказала как-то Патрисия. А еще она снимается в кино и увлекается рисованием. Она сама придумала дизайн своей квартиры, оформив ее в черно-белых тонах.
Также 5 декабря родились русский публицист, поэт-лирик Федор Тютчев, русский поэт и мемуарист Афанасий Фет, испанский певец Хосе Каррерас, российская телеведущая Елена Летучая.
 
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