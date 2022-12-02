https://crimea.ria.ru/20221202/vs-rf-unichtozhili-naemnikov-sklady-i-punkty-upravleniya-vsu-v-trekh-rayonakh-1125652087.html

ВС РФ уничтожили наемников, склады и пункты управления ВСУ в трех районах

ВС РФ уничтожили наемников, склады и пункты управления ВСУ в трех районах - РИА Новости Крым, 02.12.2022

ВС РФ уничтожили наемников, склады и пункты управления ВСУ в трех районах

Вооруженные силы России уничтожили семь пунктов управления ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, а также три склада... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T14:18

2022-12-02T14:18

2022-12-02T14:19

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили семь пунктов управления ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и пункт временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в Запорожской области в районе сел Загорное, Димитрово и Волчанское поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов для украинских войск.В Харьковской области, в районе населенного пункта Липцы, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска нанесли удар по району сосредоточения подразделений 40-й артиллерийской бригады ВСУ, а также подавили две огневые позиции украинских РСЗО "Град" у сел Жовтневое и Михайловка.А в ДНР, в районе города Часов Яр, уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников.

https://crimea.ria.ru/20221201/zapad-naraschivaet-postavki-morskogo-vooruzheniya-kievu-chego-mozhno-zhdat-1125640129.html

https://crimea.ria.ru/20221202/dva-ukrainskikh-istrebitelya-sbity-v-nebe-nad-dnr-1125651921.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф