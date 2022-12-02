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ВС РФ уничтожили наемников, склады и пункты управления ВСУ в трех районах - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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ВС РФ уничтожили наемников, склады и пункты управления ВСУ в трех районах
ВС РФ уничтожили наемников, склады и пункты управления ВСУ в трех районах - РИА Новости Крым, 02.12.2022
ВС РФ уничтожили наемников, склады и пункты управления ВСУ в трех районах
Вооруженные силы России уничтожили семь пунктов управления ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, а также три склада... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T14:18
2022-12-02T14:19
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили семь пунктов управления ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и пункт временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в Запорожской области в районе сел Загорное, Димитрово и Волчанское поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов для украинских войск.В Харьковской области, в районе населенного пункта Липцы, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска нанесли удар по району сосредоточения подразделений 40-й артиллерийской бригады ВСУ, а также подавили две огневые позиции украинских РСЗО "Град" у сел Жовтневое и Михайловка.А в ДНР, в районе города Часов Яр, уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников.
https://crimea.ria.ru/20221201/zapad-naraschivaet-postavki-morskogo-vooruzheniya-kievu-chego-mozhno-zhdat-1125640129.html
https://crimea.ria.ru/20221202/dva-ukrainskikh-istrebitelya-sbity-v-nebe-nad-dnr-1125651921.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВС РФ уничтожили наемников, склады и пункты управления ВСУ в трех районах

МО: ВС РФ уничтожили семь пунктов управления и три склада вооружения ВСУ в трех районах

14:18 02.12.2022 (обновлено: 14:19 02.12.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили семь пунктов управления ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и пункт временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка Харьковской области, Диброва, Водяное, Пречистовка, Константиновка Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области", – говорится в сообщении.
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Кроме того, в Запорожской области в районе сел Загорное, Димитрово и Волчанское поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов для украинских войск.
В Харьковской области, в районе населенного пункта Липцы, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска нанесли удар по району сосредоточения подразделений 40-й артиллерийской бригады ВСУ, а также подавили две огневые позиции украинских РСЗО "Град" у сел Жовтневое и Михайловка.
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Два украинских истребителя сбиты в небе над ДНР
А в ДНР, в районе города Часов Яр, уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников.
 
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