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COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки - РИА Новости Крым, 02.12.2022
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной инфекции, умерли два человека. РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T10:32
2022-12-02T10:32
крым
севастополь
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной инфекции, умерли два человека.По информации республиканского минздрава, на территории Крыма выявлено 33 заболевших, всего с начала пандемии зарегистрировано 209 814 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 451 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 27 человек, выздоровевших за весь период – 202 471", — сообщили в минздраве.В Севастополе зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 75 лет."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы шесть человек. Выписаны три пациента. На данный момент в больницах находится 45 пациентов, из них 39 - с подтвержденным COVID-19", — говорится в сообщении.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 639 человек, выздоровели 93 934.
https://crimea.ria.ru/20221201/krymchan-prizvali-privitsya-ot-grippa-i-proyti-dispanserizatsiyu-1125640254.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки

В Крыму за сутки выявили 54 новых случая COVID-19, один человек умер

10:32 02.12.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта
Работа прививочного пункта - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной инфекции, умерли два человека.
По информации республиканского минздрава, на территории Крыма выявлено 33 заболевших, всего с начала пандемии зарегистрировано 209 814 положительных на COVID-19.
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"За истекшие сутки госпитализировано 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 451 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 27 человек, выздоровевших за весь период – 202 471", — сообщили в минздраве.
В Севастополе зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 75 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы шесть человек. Выписаны три пациента. На данный момент в больницах находится 45 пациентов, из них 39 - с подтвержденным COVID-19", — говорится в сообщении.
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По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 639 человек, выздоровели 93 934.
 
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