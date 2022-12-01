https://crimea.ria.ru/20221201/v-krymu-nazvali-kolichestvo-vich-infitsirovannykh-1125641138.html

В Крыму назвали количество ВИЧ-инфицированных

В Крыму назвали количество ВИЧ-инфицированных - РИА Новости Крым, 01.12.2022

В Крыму назвали количество ВИЧ-инфицированных

В Крыму за год выявлены около 880 ВИЧ-инфицированных, всего на диспансерном учете состоят свыше 11,5 тысяч человек. Об этом сообщил главный врач... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T18:07

2022-12-01T18:07

2022-12-01T18:07

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за год выявлены около 880 ВИЧ-инфицированных, всего на диспансерном учете состоят свыше 11,5 тысяч человек. Об этом сообщил главный врач республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Немыкин.Он также отметил, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией на полуострове постепенно снижается, в среднем от 10% до 5-6% ежегодно. "Смертность от СПИДа снижается более значительно — до 20%, это показатель за девять месяцев этого года. Около 80% состоящих на учете проходят терапию. Это говорит о том, что принимаемые стандарты и меры дают результаты", — подчеркнул специалист.По его мнению, снижение показателей связано с тем, что на эпидемию начали влиять серьезные организационные действия — скрининг на ранних стадиях и новый подход к антиретровирусной терапии.До 2007 года, по словам специалиста, основной путь передачи ВИЧ-инфекции был через потребителей инъекционных наркотиков, сегодня вирус передается в основном половым путем.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, число заражений ВИЧ-инфекцией в Крыму по итогам года снизилось на 3%, что связано с особенностями подхода к диагностике и лечению заболевания в России, который уже внедрен и эффективно действует в Крыму.

https://crimea.ria.ru/20211130/vich-i-covid-19-mozhno-li-vaktsinirovatsya-infitsirovannym-1121586427.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, крым, здоровье