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В Крыму назвали количество ВИЧ-инфицированных - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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В Крыму назвали количество ВИЧ-инфицированных
В Крыму назвали количество ВИЧ-инфицированных - РИА Новости Крым, 01.12.2022
В Крыму назвали количество ВИЧ-инфицированных
В Крыму за год выявлены около 880 ВИЧ-инфицированных, всего на диспансерном учете состоят свыше 11,5 тысяч человек. Об этом сообщил главный врач... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T18:07
2022-12-01T18:07
здравоохранение в крыму и севастополе
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за год выявлены около 880 ВИЧ-инфицированных, всего на диспансерном учете состоят свыше 11,5 тысяч человек. Об этом сообщил главный врач республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Немыкин.Он также отметил, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией на полуострове постепенно снижается, в среднем от 10% до 5-6% ежегодно. "Смертность от СПИДа снижается более значительно — до 20%, это показатель за девять месяцев этого года. Около 80% состоящих на учете проходят терапию. Это говорит о том, что принимаемые стандарты и меры дают результаты", — подчеркнул специалист.По его мнению, снижение показателей связано с тем, что на эпидемию начали влиять серьезные организационные действия — скрининг на ранних стадиях и новый подход к антиретровирусной терапии.До 2007 года, по словам специалиста, основной путь передачи ВИЧ-инфекции был через потребителей инъекционных наркотиков, сегодня вирус передается в основном половым путем.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, число заражений ВИЧ-инфекцией в Крыму по итогам года снизилось на 3%, что связано с особенностями подхода к диагностике и лечению заболевания в России, который уже внедрен и эффективно действует в Крыму.
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здравоохранение в крыму и севастополе, крым, здоровье
В Крыму назвали количество ВИЧ-инфицированных

Сколько ВИЧ-инфицированных в Крыму

18:07 01.12.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВрач берет кровь для анализа
Врач берет кровь для анализа - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за год выявлены около 880 ВИЧ-инфицированных, всего на диспансерном учете состоят свыше 11,5 тысяч человек. Об этом сообщил главный врач республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Немыкин.
"Свыше 11,5 тысячи человек состоят на сегодняшний день на диспансерном учете, выявлено (инфицирование ВИЧ-инфекцией — ред.) свыше 12,5 тысяч человек в Крыму. В этом году выявили около 880 человек, данный показатель ежегодно варьируется до тысячи", — сказал врач на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Он также отметил, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией на полуострове постепенно снижается, в среднем от 10% до 5-6% ежегодно.
"Смертность от СПИДа снижается более значительно — до 20%, это показатель за девять месяцев этого года. Около 80% состоящих на учете проходят терапию. Это говорит о том, что принимаемые стандарты и меры дают результаты", — подчеркнул специалист.
По его мнению, снижение показателей связано с тем, что на эпидемию начали влиять серьезные организационные действия — скрининг на ранних стадиях и новый подход к антиретровирусной терапии.
До 2007 года, по словам специалиста, основной путь передачи ВИЧ-инфекции был через потребителей инъекционных наркотиков, сегодня вирус передается в основном половым путем.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, число заражений ВИЧ-инфекцией в Крыму по итогам года снизилось на 3%, что связано с особенностями подхода к диагностике и лечению заболевания в России, который уже внедрен и эффективно действует в Крыму.
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