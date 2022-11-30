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Ветрено и туманно: прогноз погоды в Крыму на среду
Ветрено и туманно: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Ветрено и туманно: прогноз погоды в Крыму на среду
В среду в Крыму будет ветрено и без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах полуострова ляжет туман. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T00:01
2022-11-30T00:01
2022-11-30T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В среду в Крыму будет ветрено и без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах полуострова ляжет туман. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +7...+9.В Севастополе в среду облачно и без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9…+11.В Ялте и Алуште переменная облачность, осадки не прогнозируют. Ночью температура воздуха +7…+9, днем воздух прогреется до +11.В Судаке и Феодосии также без осадков, ночью до +7, днем обещают +7…+9.В Евпатории ночью на несколько градусов холоднее, +3…+5, а днем до +9.Вместе с тем до 1 декабря в по всему полуострову действует штормовое предупреждение в связи с усилением северо-восточного ветра до 22 м/с.
https://crimea.ria.ru/20221127/v-krymu-prognoziruyut-zamorozki-1125542341.html
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крымская погода, крым, общество, погода в крыму, погода
Ветрено и туманно: прогноз погоды в Крыму на среду
Чего ждать от погоды в Крыму в среду, 30 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В среду в Крыму будет ветрено и без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах полуострова ляжет туман. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных и восточных районах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, днем +6…+11, на побережье до +14", – говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +7...+9.
В Севастополе в среду облачно и без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9…+11.
В Ялте и Алуште переменная облачность, осадки не прогнозируют. Ночью температура воздуха +7…+9, днем воздух прогреется до +11.
В Судаке и Феодосии также без осадков, ночью до +7, днем обещают +7…+9.
В Евпатории ночью на несколько градусов холоднее, +3…+5, а днем до +9.
Вместе с тем до 1 декабря в по всему полуострову действует штормовое предупреждение в связи с усилением северо-восточного ветра до 22 м/с.