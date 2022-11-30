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Украинский истребитель Су-25 сбит в небе над ДНР — Минобороны - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Украинский истребитель Су-25 сбит в небе над ДНР — Минобороны
Украинский истребитель Су-25 сбит в небе над ДНР — Минобороны - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Украинский истребитель Су-25 сбит в небе над ДНР — Минобороны
Система противовоздушной обороны России уничтожила в небе над ДНР один украинский истребитель Су-25, и восемь беспилотников в зоне проведения спецоперации. Об... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T15:13
2022-11-30T15:13
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны России уничтожила в небе над ДНР один украинский истребитель Су-25, и восемь беспилотников в зоне проведения спецоперации. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ.В оборонном ведомстве доложили, что в зоне проведения спецоперации были также сбиты восемь беспилотников. А в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области на огневой позиции поражен взвод артиллерийских систем М777 производства США.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2589 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6903 танка и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3634 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7424 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221130/vs-rf-razgromili-krupnyy-sklad-vooruzheniya-vsu-pod-dnepropetrovskom-1125617373.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
Украинский истребитель Су-25 сбит в небе над ДНР — Минобороны

Минобороны: за сутки системы ПВО сбили восемь беспилотников и украинский истребитель

15:13 30.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны России уничтожила в небе над ДНР один украинский истребитель Су-25, и восемь беспилотников в зоне проведения спецоперации. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", — доложили в министерстве.
В оборонном ведомстве доложили, что в зоне проведения спецоперации были также сбиты восемь беспилотников. А в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области на огневой позиции поражен взвод артиллерийских систем М777 производства США.
"В районах населенных пунктов Миньковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", — добавили в минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2589 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6903 танка и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3634 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7424 единицы специальной военной автомобильной техники.
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