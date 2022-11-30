https://crimea.ria.ru/20221130/ukrainskiy-istrebitel-su-25-sbit-v-nebe-nad-dnr--minoborony-1125618118.html

Украинский истребитель Су-25 сбит в небе над ДНР — Минобороны

Украинский истребитель Су-25 сбит в небе над ДНР — Минобороны - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Украинский истребитель Су-25 сбит в небе над ДНР — Минобороны

Система противовоздушной обороны России уничтожила в небе над ДНР один украинский истребитель Су-25, и восемь беспилотников в зоне проведения спецоперации. Об... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T15:13

2022-11-30T15:13

2022-11-30T15:13

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны России уничтожила в небе над ДНР один украинский истребитель Су-25, и восемь беспилотников в зоне проведения спецоперации. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ.В оборонном ведомстве доложили, что в зоне проведения спецоперации были также сбиты восемь беспилотников. А в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области на огневой позиции поражен взвод артиллерийских систем М777 производства США.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2589 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6903 танка и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3634 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7424 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221130/vs-rf-razgromili-krupnyy-sklad-vooruzheniya-vsu-pod-dnepropetrovskom-1125617373.html

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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)