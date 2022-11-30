https://crimea.ria.ru/20221130/skolko-krymchane-budut-platit-za-gaz-s-1-dekabrya-1125622181.html

Сколько крымчане будут платить за газ с 1 декабря

Сколько крымчане будут платить за газ с 1 декабря - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Сколько крымчане будут платить за газ с 1 декабря

Стоимость природного газа для крымских потребителей, установивших прибор учета, с 1 декабря составит чуть более шести рублей за кубометр. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T18:21

2022-11-30T18:21

2022-11-30T18:21

крым

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Стоимость природного газа для крымских потребителей, установивших прибор учета, с 1 декабря составит чуть более шести рублей за кубометр. Об этом сообщили в пресс-службе минтопэнерго Крыма."С 1 декабря 2022 года стоимость природного газа для населения и приравненных к ним категорий потребителей при наличии приборов учета составит 6,02484 руб. за 1 м3", – говорится в сообщении.При отсутствии газовых счетчиков тариф на природный газ для одного человека составит: за отопление (норма расхода 6 кубометров/мес. на человека) – 36,15 рублей, плита газовая при горячем водоснабжении (норма расхода 11,3 кубометра/ мес. на человека) – 68,08 рублей, то же при отсутствии горячего водоснабжения (норма расхода 16,6 кубометров / мес. на человека) — 100,01 рублей.В Крыму подорожает электричество – новые тарифы >>Ранее сообщалось, на сколько вырастут тарифы ЖКХ в Севастополе.

https://crimea.ria.ru/20221130/khammamy-v-kazhdyy-dom-i-shtrikhkod-vmesto-oms-chto-zhdet-rossiyan-v-dekabre-1125598311.html

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крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество