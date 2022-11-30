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Сколько крымчане будут платить за газ с 1 декабря - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Сколько крымчане будут платить за газ с 1 декабря
Сколько крымчане будут платить за газ с 1 декабря - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Сколько крымчане будут платить за газ с 1 декабря
Стоимость природного газа для крымских потребителей, установивших прибор учета, с 1 декабря составит чуть более шести рублей за кубометр. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T18:21
2022-11-30T18:21
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Стоимость природного газа для крымских потребителей, установивших прибор учета, с 1 декабря составит чуть более шести рублей за кубометр. Об этом сообщили в пресс-службе минтопэнерго Крыма."С 1 декабря 2022 года стоимость природного газа для населения и приравненных к ним категорий потребителей при наличии приборов учета составит 6,02484 руб. за 1 м3", – говорится в сообщении.При отсутствии газовых счетчиков тариф на природный газ для одного человека составит: за отопление (норма расхода 6 кубометров/мес. на человека) – 36,15 рублей, плита газовая при горячем водоснабжении (норма расхода 11,3 кубометра/ мес. на человека) – 68,08 рублей, то же при отсутствии горячего водоснабжения (норма расхода 16,6 кубометров / мес. на человека) — 100,01 рублей.В Крыму подорожает электричество – новые тарифы &gt;&gt;Ранее сообщалось, на сколько вырастут тарифы ЖКХ в Севастополе.
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96
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крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
Сколько крымчане будут платить за газ с 1 декабря

В минтопэнерго рассказали, как изменятся цены на природный газ в Крыму с 1 декабря

18:21 30.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМонеты на газовой конфорке
Монеты на газовой конфорке - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Стоимость природного газа для крымских потребителей, установивших прибор учета, с 1 декабря составит чуть более шести рублей за кубометр. Об этом сообщили в пресс-службе минтопэнерго Крыма.
"С 1 декабря 2022 года стоимость природного газа для населения и приравненных к ним категорий потребителей при наличии приборов учета составит 6,02484 руб. за 1 м3", – говорится в сообщении.
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При отсутствии газовых счетчиков тариф на природный газ для одного человека составит: за отопление (норма расхода 6 кубометров/мес. на человека) – 36,15 рублей, плита газовая при горячем водоснабжении (норма расхода 11,3 кубометра/ мес. на человека) – 68,08 рублей, то же при отсутствии горячего водоснабжения (норма расхода 16,6 кубометров / мес. на человека) — 100,01 рублей.
В Крыму подорожает электричество – новые тарифы >>
Ранее сообщалось, на сколько вырастут тарифы ЖКХ в Севастополе.
 
КрымЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяОбщество
 
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