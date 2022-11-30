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Работа Керченской паромной переправы возобновлена
Работа Керченской паромной переправы возобновлена - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Работа Керченской паромной переправы возобновлена
Работа Керченской переправы возобновлена, паромы после остановки по погодным условиям приступили к перевозке транспорта и пассажиров через пролив. Об этом... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T15:51
2022-11-30T15:51
2022-11-30T15:51
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Работа Керченской переправы возобновлена, паромы после остановки по погодным условиям приступили к перевозке транспорта и пассажиров через пролив. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Штормовое предупреждение в районе Керченского пролива было объявлено 29 ноября. Из-за усиления ветра и волнения моря движение паромов приостановили. В результате с крымской стороны образовалась очередь из 500 грузовых автомобилей.Автомобилистам рекомендуют следить за актуальной обстановкой на переправе на сайте официального оператора перевозок.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа
Работа Керченской паромной переправы возобновлена
Работа Керченской паромной переправы возобновлена
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Работа Керченской переправы возобновлена, паромы после остановки по погодным условиям приступили к перевозке транспорта и пассажиров через пролив. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Штормовое предупреждение в районе Керченского пролива было объявлено 29 ноября. Из-за усиления ветра и волнения моря движение паромов приостановили. В результате с крымской стороны образовалась очередь из 500 грузовых автомобилей.
"По состоянию на 15:00 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.
Автомобилистам рекомендуют следить за актуальной обстановкой на переправе на сайте официального оператора перевозок.