https://crimea.ria.ru/20221130/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-vozobnovlena-1125619762.html

Работа Керченской паромной переправы возобновлена

Работа Керченской паромной переправы возобновлена - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Работа Керченской паромной переправы возобновлена

Работа Керченской переправы возобновлена, паромы после остановки по погодным условиям приступили к перевозке транспорта и пассажиров через пролив. Об этом... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T15:51

2022-11-30T15:51

2022-11-30T15:51

керченская паромная переправа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110132/18/1101321845_0:0:2380:1339_1920x0_80_0_0_682262fdf48901d3e7b0a1ae3f9c7428.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Работа Керченской переправы возобновлена, паромы после остановки по погодным условиям приступили к перевозке транспорта и пассажиров через пролив. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Штормовое предупреждение в районе Керченского пролива было объявлено 29 ноября. Из-за усиления ветра и волнения моря движение паромов приостановили. В результате с крымской стороны образовалась очередь из 500 грузовых автомобилей.Автомобилистам рекомендуют следить за актуальной обстановкой на переправе на сайте официального оператора перевозок.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа