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Переправы из Крыма ожидают около 500 грузовиков - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Переправы из Крыма ожидают около 500 грузовиков
Переправы из Крыма ожидают около 500 грузовиков - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Переправы из Крыма ожидают около 500 грузовиков
Переправы через Керченский пролив в Крыму ожидают около 500 грузовых автомобилей, паромы не курсируют из-за непогоды. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T12:51
2022-11-30T12:51
керченская паромная переправа
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Переправы через Керченский пролив в Крыму ожидают около 500 грузовых автомобилей, паромы не курсируют из-за непогоды. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.Минтранс рекомендует для выезда из Крыма выбирать альтернативный маршрут – через Джанкой в Таганрог. Ориентировочное время в пути с учетом заторов составляет около 12 часов (387 км), добавили в ведомстве.Штормовое предупреждение в районе Керченского пролива действует с 29 ноября. Из-за усиления ветра и волнения моря движение паромов приостановлено. По данным Росгидромета, такая погода сохранится до вечера среды.
https://crimea.ria.ru/20221130/kerchenskaya-pereprava-stoit-paromy-ne-khodyat-iz-za-shtorma-1125607370.html
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керченская паромная переправа, транспорт, крым
Переправы из Крыма ожидают около 500 грузовиков

Переправы через Керченский пролив в Крыму ожидают около 500 грузовиков

12:51 30.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковОчередь из грузовых автомобилей в Крыму
Очередь из грузовых автомобилей в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Переправы через Керченский пролив в Крыму ожидают около 500 грузовых автомобилей, паромы не курсируют из-за непогоды. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.
"Ввиду неблагоприятных погодных условий паромные перевозки пассажиров, грузовых автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществляются. В настоящее время в очереди в порту "Крым", в старом аэропорту в Керчи стоят около 500 грузовых машин", - говорится в сообщении.
Минтранс рекомендует для выезда из Крыма выбирать альтернативный маршрут – через Джанкой в Таганрог. Ориентировочное время в пути с учетом заторов составляет около 12 часов (387 км), добавили в ведомстве.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
09:34
Керченская переправа стоит: паромы не ходят из-за шторма
Штормовое предупреждение в районе Керченского пролива действует с 29 ноября. Из-за усиления ветра и волнения моря движение паромов приостановлено. По данным Росгидромета, такая погода сохранится до вечера среды.
 
Керченская паромная переправаТранспортКрым
 
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