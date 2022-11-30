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Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог
Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог
После перенесенной коронавирусной инфекции организм человека более уязвим перед сахарным диабетом, рассказала врач-эндокринолог Ольга Котешникова и призвала... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T08:46
2022-11-30T08:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. После перенесенной коронавирусной инфекции организм человека более уязвим перед сахарным диабетом, рассказала врач-эндокринолог Ольга Котешникова и призвала россиян вакцинироваться как от COVID-19, так и от гриппа.Специалист рассказала, что после пандемии коронавируса в России выросло число пациентов с нарушением усвоения глюкозы. Ослабленный после перенесенного заболевания иммунитет становится более восприимчивым к развитию диабета.Врач отметила, что на сегодняшний день единственной концепцией профилактики таких осложнений остается иммунизация населения с помощью специфических вакцин.Кроме того, риск развития сахарного диабета существует у младенцев при вскармливании коровьим молоком, а также чрезмерном употреблении глюкозы, глютена и сои в детстве.Ранее эндокринолог Влахова рассказала, кому в первую очередь нужно сдать кровь на сахар.
https://crimea.ria.ru/20221121/sakharnyy-diabet-kto-v-gruppe-riska-1125391198.html
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здоровье, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог

Эндокринолог Котешникова: переболевшие ковидом пациенты в группе риска по развитию диабета

08:46 30.11.2022 (обновлено: 08:55 30.11.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦентр диагностики и лечения диабета во Владивостоке
Центр диагностики и лечения диабета во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. После перенесенной коронавирусной инфекции организм человека более уязвим перед сахарным диабетом, рассказала врач-эндокринолог Ольга Котешникова и призвала россиян вакцинироваться как от COVID-19, так и от гриппа.
Специалист рассказала, что после пандемии коронавируса в России выросло число пациентов с нарушением усвоения глюкозы. Ослабленный после перенесенного заболевания иммунитет становится более восприимчивым к развитию диабета.
Врач отметила, что на сегодняшний день единственной концепцией профилактики таких осложнений остается иммунизация населения с помощью специфических вакцин.

"После ковида мы видим увеличение числа пациентов с сахарным диабетом. Этот вариант даже называют "ковидным", хотя это официально не узаконено. Это говорит о том, что увеличивается число людей с сахарным диабетом после перенесения ковида. Поэтому однозначно – прививки нужно ставить", – подчеркнула Котешникова в интервью радио "Говорит Москва".

Кроме того, риск развития сахарного диабета существует у младенцев при вскармливании коровьим молоком, а также чрезмерном употреблении глюкозы, глютена и сои в детстве.
Ранее эндокринолог Влахова рассказала, кому в первую очередь нужно сдать кровь на сахар.
Центр диагностики и лечения диабета во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 08:24Радио "Спутник в Крыму"
Сахарный диабет: кто в группе риска
 
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