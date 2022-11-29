https://crimea.ria.ru/20221129/pochti-50-ulits-simferopolya-ostanutsya-bez-sveta-v-sredu-1125588439.html

Почти 50 улиц Симферополя останутся без света в среду

Почти 50 улиц Симферополя останутся без света в среду - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Почти 50 улиц Симферополя останутся без света в среду

Жители 47 улиц Симферополя в среду будут отключены от электроснабжения из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T20:11

2022-11-29T20:11

2022-11-29T19:21

симферополь

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Жители 47 улиц Симферополя в среду будут отключены от электроснабжения из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымэнерго".Электричества не будет с 8 утра до 17 вечера, но в компании предупредили, что возможны незначительные отклонения от графика.Отключения планируют по следующим адресам:ул. Курчатова, 1-19; ул. Одесская, 12, 13-17 (нечет);пер. Фельдшерский, 2-12 (чет), 1-3 (нечет);ул. Донская, 47А; ул. Дорожная, 102-106 (чет);пер. Коллективный, 2-6 (чет);ул. Куйбышева, 98-118/96 (чет);ул. Молодых Подпольщиков, 70-96/118 (чет),73-109 (нечет); ул. Общественная, 33, 33А;ул. Стрелковая, 28-38 (чет), 23-41 (нечет);пер. Стрелковый, 2-22/100 (чет), 1-19/98 (нечет);пр-д Молодежный, 2-4 (чет), 1-7 (нечет);ул. Плотинная, 4- 6 (чет), 1/2-15 (нечет);ул. Гончарова, 6/6-10 (чет);ул. Кусакина, 4, 4А, 1/14-11 (нечет);пр-т Вернадского, 6-20 (чет); ул. Мира, 10-18 (чет);ул. Днепровская, 2-30 (чет), 1-27 (нечет);ул. Дружбы, 2-22 (чет), 1-19 (нечет);ул. Севастопольская, 154-200 (чет), 41А, 41Б, 41В, 41/4; ул. Шевченко, 19, 21; ул. Аянская, 1-40;пер. Бокуна, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);пер. Огородный, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);ул. Чонгарская, 34-48 (чет), 49-55 (нечет);ул. Аллейная, 2-30/21 (чет), 3-31 (нечет);пер. Городской, 1-15; ул. Авиационная, 6-68 (чет);ул. Лексина, 12-38 (чет), 11-43 (нечет);ул. Загородная, 19; ул. Металлистов, 2-58 (чет), 1-37 (нечет); ул. Парижская, 2-20 (чет), 1-15 (нечет);ул. Поселковая, 2-18 (чет), 1-29 (нечет);пер. Поселковый, 4-8 (чет), 1-9 (нечет);туп. Поселковый, 2-30 (чет); ул. Объездная, 11;ул. Стадионная, 2-38 (чет), 1-53 (нечет);ул. Южная, 12, 1-59 (нечет);ул. Каховская, 2-14 (чет), 1-5 (нечет);ул. Грибоедова, 66-124 (чет), 41-71/2 (нечет);ул. Партизанская, 2-14 (чет), 1-11 (нечет);пер. Вольный, 24; ул. Комсомольская, 50-58 (чет), 59-71 (нечет); ул. Рубцова, 2-38 (чет), 1-35 (нечет);ул. Смирнова, 2-18 (чет), 1-15 (нечет);ул. Буденного, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);ул. Левкина, 2-14 (чет), 1-15 (нечет);пр-т Победы, 290, 312, 49-243 (нечет);ул. Большевистская, 26, 7-13 (нечет);ул. Кавказская, 3, 5, 8; пер. Керченский, 1-6;ул. Кавказская/пер. Керченский, 8/1;ул. Октябрьская, 22/3;ул. Пролетарская, 12, 12А, 11-17 (нечет);ул. Ремесленная, 2-8 (чет), 3-5 (нечет);ул. Володарского, 4; ул. Таврическая, 2/13, 1/11;ул. Пролетарская/ул. Курчатова, 8.

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, городская среда