https://crimea.ria.ru/20221129/opravdatelnyy-prigovor-pochemu-v-krymu-ikh-malo-i-khorosho-li-eto-1125577474.html
Оправдательный приговор: почему в Крыму их мало и хорошо ли это
Оправдательный приговор: почему в Крыму их мало и хорошо ли это - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Оправдательный приговор: почему в Крыму их мало и хорошо ли это
Низкий процент оправдательных приговоров в Крыму обусловлен существованием нескольких "фильтров" от момента возбуждения дела до его непосредственного... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T07:24
2022-11-29T07:24
2022-11-29T07:24
крым
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Низкий процент оправдательных приговоров в Крыму обусловлен существованием нескольких "фильтров" от момента возбуждения дела до его непосредственного рассмотрения в суде, а также качественной работой различных структур правоохранительных органов. Об этом журналистам сообщила врио председателя Киевского районного суда Симферополя Оксана Карчевская.До суда доходят дела, которые, по словам Оксаны Карчевской, имеют достаточные основания и доказательную базу. Тем не менее, есть определенный процент случаев, когда судебные инстанции выносят оправдательные приговоры. В Киевском районном суде Симферополя в последние два года таких дел не было. В целом по России оправданий за прошедший год менее одного процента.
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крым, закон и право, общество
Оправдательный приговор: почему в Крыму их мало и хорошо ли это
Судья объяснила, почему в Крыму мало оправдательных приговоров
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Низкий процент оправдательных приговоров в Крыму обусловлен существованием нескольких "фильтров" от момента возбуждения дела до его непосредственного рассмотрения в суде, а также качественной работой различных структур правоохранительных органов. Об этом журналистам сообщила врио председателя Киевского районного суда Симферополя Оксана Карчевская.
"Это очень хорошо, когда маленький процент оправдательных приговоров, потому как это свидетельствует о хорошей работе следственных органов и прокуратуры, то есть контрольных органов, которые изучают материалы дела до суда. Есть много дел, которые прекращаются на стадии следствия, а есть и те, которые по итогам проверки даже не возбуждаются", - рассказала она.
До суда доходят дела, которые, по словам Оксаны Карчевской, имеют достаточные основания и доказательную базу. Тем не менее, есть определенный процент случаев, когда судебные инстанции выносят оправдательные приговоры. В Киевском районном суде Симферополя в последние два года таких дел не было. В целом по России оправданий за прошедший год менее одного процента.