Рейтинг@Mail.ru
Оправдательный приговор: почему в Крыму их мало и хорошо ли это - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221129/opravdatelnyy-prigovor-pochemu-v-krymu-ikh-malo-i-khorosho-li-eto-1125577474.html
Оправдательный приговор: почему в Крыму их мало и хорошо ли это
Оправдательный приговор: почему в Крыму их мало и хорошо ли это - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Оправдательный приговор: почему в Крыму их мало и хорошо ли это
Низкий процент оправдательных приговоров в Крыму обусловлен существованием нескольких "фильтров" от момента возбуждения дела до его непосредственного... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T07:24
2022-11-29T07:24
крым
закон и право
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111130/36/1111303641_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_d56e1cd68acc6752a9763a8f23461f97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Низкий процент оправдательных приговоров в Крыму обусловлен существованием нескольких "фильтров" от момента возбуждения дела до его непосредственного рассмотрения в суде, а также качественной работой различных структур правоохранительных органов. Об этом журналистам сообщила врио председателя Киевского районного суда Симферополя Оксана Карчевская.До суда доходят дела, которые, по словам Оксаны Карчевской, имеют достаточные основания и доказательную базу. Тем не менее, есть определенный процент случаев, когда судебные инстанции выносят оправдательные приговоры. В Киевском районном суде Симферополя в последние два года таких дел не было. В целом по России оправданий за прошедший год менее одного процента.
https://crimea.ria.ru/20221020/sud-pragi-opravdal-rossiyanina-franchetti-1125005604.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111130/36/1111303641_54:0:913:644_1920x0_80_0_0_d03836a4f7d1adefd6082f4f8f85b00d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, закон и право, общество
Оправдательный приговор: почему в Крыму их мало и хорошо ли это

Судья объяснила, почему в Крыму мало оправдательных приговоров

07:24 29.11.2022
 
© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Низкий процент оправдательных приговоров в Крыму обусловлен существованием нескольких "фильтров" от момента возбуждения дела до его непосредственного рассмотрения в суде, а также качественной работой различных структур правоохранительных органов. Об этом журналистам сообщила врио председателя Киевского районного суда Симферополя Оксана Карчевская.
"Это очень хорошо, когда маленький процент оправдательных приговоров, потому как это свидетельствует о хорошей работе следственных органов и прокуратуры, то есть контрольных органов, которые изучают материалы дела до суда. Есть много дел, которые прекращаются на стадии следствия, а есть и те, которые по итогам проверки даже не возбуждаются", - рассказала она.
Суд
20 октября, 18:31
Суд Праги оправдал россиянина Франчетти
До суда доходят дела, которые, по словам Оксаны Карчевской, имеют достаточные основания и доказательную базу. Тем не менее, есть определенный процент случаев, когда судебные инстанции выносят оправдательные приговоры. В Киевском районном суде Симферополя в последние два года таких дел не было. В целом по России оправданий за прошедший год менее одного процента.
 
КрымЗакон и правоОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:12В Госдуме помогут херсонским школьникам восполнить пробел в образовании
07:41Ё-моё: важны ли точки в жизни и в документах
07:24Оправдательный приговор: почему в Крыму их мало и хорошо ли это
07:02Разлив нефтепродуктов в Черном море: загрязнено 40 тыс. квадратных метров
03:23Эксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из России
00:01Ветер крепчает: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 29 ноября
22:03Главные события и заявления дня: 28 ноября
21:53В Керчи в жилом доме обрушился балкон
21:52В этом году Севастополь "озеленился" на 31,8 млн рублей
21:23За что могут начать штрафовать владельцев спорткаров и мотоциклов в РФ
21:01Чем опасна одежда с подогревом - ответ врача
20:57Матвиенко: все медучреждения Крыма надо лицензировать в 2023 году
20:33Какие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – эксперт
20:12Какие продукты помогут улучшить пищеварение и настроение – эксперт
19:44В Крыму увеличилось число уголовных преступлений
19:23Не оригинально: Аксенов ответил желающим "вернуть" Крым
19:02ДТП на "Тавриде" под Симферополем спровоцировало огромную пробку
18:49Готовы ли крымчане продавать жилье переселенцам по сертификатам
18:23Из-за отключений электроэнергии на Украине возник дефицит хлеба
Лента новостейМолния