https://crimea.ria.ru/20221129/opravdatelnyy-prigovor-pochemu-v-krymu-ikh-malo-i-khorosho-li-eto-1125577474.html

Оправдательный приговор: почему в Крыму их мало и хорошо ли это

Оправдательный приговор: почему в Крыму их мало и хорошо ли это - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Оправдательный приговор: почему в Крыму их мало и хорошо ли это

Низкий процент оправдательных приговоров в Крыму обусловлен существованием нескольких "фильтров" от момента возбуждения дела до его непосредственного... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T07:24

2022-11-29T07:24

2022-11-29T07:24

крым

закон и право

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111130/36/1111303641_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_d56e1cd68acc6752a9763a8f23461f97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Низкий процент оправдательных приговоров в Крыму обусловлен существованием нескольких "фильтров" от момента возбуждения дела до его непосредственного рассмотрения в суде, а также качественной работой различных структур правоохранительных органов. Об этом журналистам сообщила врио председателя Киевского районного суда Симферополя Оксана Карчевская.До суда доходят дела, которые, по словам Оксаны Карчевской, имеют достаточные основания и доказательную базу. Тем не менее, есть определенный процент случаев, когда судебные инстанции выносят оправдательные приговоры. В Киевском районном суде Симферополя в последние два года таких дел не было. В целом по России оправданий за прошедший год менее одного процента.

https://crimea.ria.ru/20221020/sud-pragi-opravdal-rossiyanina-franchetti-1125005604.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, закон и право, общество