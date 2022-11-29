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Метровые волны и порывистый ветер: обстановка на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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Метровые волны и порывистый ветер: обстановка на Керченской переправе
Метровые волны и порывистый ветер: обстановка на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Метровые волны и порывистый ветер: обстановка на Керченской переправе
Штормовое предупреждение действует во вторник в районе Керченского пролива, синоптики прогнозируют усиление ветра до 23 м/с и волнение моря. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T09:59
2022-11-29T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение действует во вторник в районе Керченского пролива, синоптики прогнозируют усиление ветра до 23 м/с и волнение моря. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 39 675 пассажиров, 26 497 единиц автотранспорта и 3119 железнодорожных вагонов. Паромами выполнено 884 рейса.Ранее в МЧС предупредили, что из-за усиления ветра работа Керченской паромной переправы приостановлена. Синоптики прогнозируют сильный ветер на всем полуострове на ближайшие три дня.
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керченская паромная переправа, крымский транспортный форум, перерегистрация автотранспорта в крыму, кубань
Метровые волны и порывистый ветер: обстановка на Керченской переправе

Керченская переправа 29 ноября: метровые волны и штормовое предупреждение

09:59 29.11.2022 (обновлено: 10:00 29.11.2022)
 
© dimitrisvetsikas1969-1857980/pixabayШторм
Шторм
© dimitrisvetsikas1969-1857980/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение действует во вторник в районе Керченского пролива, синоптики прогнозируют усиление ветра до 23 м/с и волнение моря. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"По проливу сохраняется действие штормового предупреждения. Согласно прогнозу Росгидромета, во вторник ожидается восточный, северо-восточный ветер 12-17 м/с, местами порывы до 23 м/с, без осадков, видимость хорошая, волна 70-120 см. Температура воздуха днем +7…9, воды в море +9…10", - говорится в сообщении.
С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 39 675 пассажиров, 26 497 единиц автотранспорта и 3119 железнодорожных вагонов. Паромами выполнено 884 рейса.
Ранее в МЧС предупредили, что из-за усиления ветра работа Керченской паромной переправы приостановлена. Синоптики прогнозируют сильный ветер на всем полуострове на ближайшие три дня.
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