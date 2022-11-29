https://crimea.ria.ru/20221129/metrovye-volny-i-poryvistyy-veter-obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-1125589172.html
Метровые волны и порывистый ветер: обстановка на Керченской переправе
Метровые волны и порывистый ветер: обстановка на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Метровые волны и порывистый ветер: обстановка на Керченской переправе
Штормовое предупреждение действует во вторник в районе Керченского пролива, синоптики прогнозируют усиление ветра до 23 м/с и волнение моря. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T09:59
2022-11-29T09:59
2022-11-29T10:00
керченская паромная переправа
крымский транспортный форум
перерегистрация автотранспорта в крыму
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение действует во вторник в районе Керченского пролива, синоптики прогнозируют усиление ветра до 23 м/с и волнение моря. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 39 675 пассажиров, 26 497 единиц автотранспорта и 3119 железнодорожных вагонов. Паромами выполнено 884 рейса.Ранее в МЧС предупредили, что из-за усиления ветра работа Керченской паромной переправы приостановлена. Синоптики прогнозируют сильный ветер на всем полуострове на ближайшие три дня.
https://crimea.ria.ru/20221121/sukhoputnyy-koridor-cherez-novye-regiony-situatsiya-segodnya-1125478074.html
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керченская паромная переправа, крымский транспортный форум, перерегистрация автотранспорта в крыму, кубань
Метровые волны и порывистый ветер: обстановка на Керченской переправе
Керченская переправа 29 ноября: метровые волны и штормовое предупреждение
09:59 29.11.2022 (обновлено: 10:00 29.11.2022)