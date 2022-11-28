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Обстановка на Керченской переправе на утро понедельника - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Обстановка на Керченской переправе на утро понедельника
Обстановка на Керченской переправе на утро понедельника - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Обстановка на Керченской переправе на утро понедельника
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, по проливу действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T10:22
2022-11-28T10:22
керченская паромная переправа
керчь
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, по проливу действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.По данным ведомства, в понедельник в акватории ожидается северо-восточный, восточный ветер 6-11 м/с, со второй половины дня 12-15 м/с. Без существенных осадков, видимость хорошая, высота волны 10-60 см, со второй половины дня — 30-80 см, температура воздуха +8…+10, температура воды в море +10…+11.
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керченская паромная переправа, керчь, транспорт
Обстановка на Керченской переправе на утро понедельника

Керченская паромная переправа работает в штатом режиме, объявлено штормовое предупреждение

10:22 28.11.2022
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, по проливу действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
По данным ведомства, в понедельник в акватории ожидается северо-восточный, восточный ветер 6-11 м/с, со второй половины дня 12-15 м/с. Без существенных осадков, видимость хорошая, высота волны 10-60 см, со второй половины дня — 30-80 см, температура воздуха +8…+10, температура воды в море +10…+11.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 28 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 39 355 пассажиров, 26 187 единиц автотранспорта и 3089 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 874 рейса", – приводит данные по пассажиропотоку Минтранс.
Шторм в Николаевке - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
08:03
Шторм с ливнями обрушится на Крым
 
Керченская паромная переправаКерчьТранспорт
 
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