https://crimea.ria.ru/20221127/Kakoy-segodnya-prazdnik-27-noyabrya_-1117675194.html

Какой сегодня праздник: 27 ноября

Какой сегодня праздник: 27 ноября - РИА Новости Крым, 27.11.2022

Какой сегодня праздник: 27 ноября

Сегодня во всем мире отмечают День отказа от покупок, россияне поздравляют морских пехотинцев и оценщиков. Кроме того, в последнее воскресенье ноября в России... РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День отказа от покупок, россияне поздравляют морских пехотинцев и оценщиков. Кроме того, в последнее воскресенье ноября в России принято праздновать День матери. В этот день в 1922 году в денежном обращении советской России появились новые банкноты – советские червонцы, а в 1971 на Марс впервые опустился искусственный космический объект.Что празднуют в миреОдин канадский журналист Калле Ласн долго смотрел, как в последние дни ноября шопоголики всего мира штурмуют магазины и сметают с их прилавков все, что попадется под руку. Сначала просто смотрел, а в 1992 не выдержал и придумал новый всемирный праздник – День отказа от покупок. И тут выяснилось, что у Калле полно единомышленников в 60 странах мира. Что общего у грифона, черной пантеры, дельфина и белого медведя? Изображения этих животных являются символами разных подразделений морской пехоты. Есть еще и общая эмблема – корабельный якорь. Кстати, морпехов сегодня поздравляют с профессиональным праздником. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1705 году в России был сформирован первый "полк морских солдат".В Калининграде у здания местной администрации можно увидеть медного мужчину с портфелем, который "нырнул" головой в стенку. Это памятник оценщику, проект которого придумали сами оценщики. Так что эти ребята вообще не скучные, хотя и очень ответственные (кстати, голова в стене как раз символизирует полное погружение в работу). И еще один факт: экспертов по оценке имущества в нашей стране целых 20 тысяч, и все они сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником.День Матери отмечают в России с 1998 года по указу президента Российской Федерации в последнее воскресенье ноября. Но даже если бы президент не издавал соответствующего указа, этот праздник все равно следовало бы придумать, чтобы еще раз поблагодарить мам за их любовь и заботу. Кстати, европейская общественная организация "МаМа" провела исследование и выяснила, что женщина, которая "сидит дома с ребенком", "наматывает" в день в среднем 40 км, выполняя до 200 дел! Для сравнения: традиционная марафонская дистанция составляет 21 км.Знаменательные событияДля многих это станет неожиданностью, но червонец – это не банкнота в 10 единиц (рублей, гривен, евро), а отдельная валюта, которая появилась в денежном обращении советской России 27 ноября 1922 года и была в обороте до 1947. Номинал – 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев. Название – "революционное", поскольку ассоциируется с красным цветом. Одновременно с выпуском бумажных, в стране стали выпускать золотые червонцы в виде монет, в основном для внешнеторговых операций. Однако некоторые страны отказались их принимать из-за советской символики. "Подумаешь!", – сказали на нашем Монетном Дворе и выпустили немножко золотых червонцев с изображением свергнутого царя Николая II, на которые правительство молодой страны сделало все необходимые заграничные покупки.27 ноября 1971 года в истории советской и мировой космонавтики произошло очередное эпохальное событие – впервые искусственный космический объект коснулся поверхности Марса. За полгода до этого ракета-носитель с автономной межпланетной станцией "Марс-2" вылетела с советского космодрома Байконур, затем станция вышла на орбиту Марса и работала на ней около 8 месяцев. А потом все пошло не по плану: из-за ошибки в расчетах аппарат разбился во время приземления на поверхность планеты. Но все же советский АМС "Марс-2" стал первым земным объектом, достигшим поверхности Марса.Кто родился в этот деньСвой 83-й день рождения отмечает советская и российская актриса, Народная артистка РСФСР Галина Польских. На счету актрисы более 150 киноработ, включая "Я шагаю по Москве", "Тени исчезают в полдень", "Невеста из Парижа". Кстати, во время съемок картины "Суета сует" Фрунзик Мкртчян влюбился в Польских и тут же готов был жениться. Он долго добивался внимания, но безуспешно.Также 27 ноября – день рождения известного рок-музыканта, солиста группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова. Ему исполняется 69 лет. За вклад в развитие рок-музыки Гребенщиков получил премии "Триумф", FUZZ, "ПобоRoll", "Своя колея" и другие. "Гитару я нашел на помойке. А играть научила бабушка", – признался как-то сам БГ.А еще в этот день родились шведский астроном и метеоролог Андерс Цельсий, актер и мастер восточных единоборств Брюс Ли, бессменная телеведущая программы "Время" на Первом канале Екатерина Андреева, российский футболист Александр Кержаков.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты