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Обстановка на Керченской переправе на утро субботы - РИА Новости Крым, 26.11.2022
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Обстановка на Керченской переправе на утро субботы
Обстановка на Керченской переправе на утро субботы - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Обстановка на Керченской переправе на утро субботы
Керченская паромная переправа работает в штатом режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T10:00
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керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатом режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.По данным ведомства, в субботу в акватории ожидается восточный и северо-восточный ветер 6-11 м/с, порывами до 14 м/с. Временами небольшой дождь, дымка, при этом видимость хорошая. Волнение моря - 20-70 см."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 26 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 38 335 пассажиров, 25 274 единицы автотранспорта и 2912 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 836 рейсов", - приводит данные по пассажиропотоку Минтранс. Накануне на переправе из-за тумана было объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20221121/sukhoputnyy-koridor-cherez-novye-regiony-situatsiya-segodnya-1125478074.html
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керченская паромная переправа, крым, кубань, транспорт, керчь
Обстановка на Керченской переправе на утро субботы

Керченская паромная переправа работает в штатом режиме

10:00 26.11.2022 (обновлено: 10:02 26.11.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатом режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
По данным ведомства, в субботу в акватории ожидается восточный и северо-восточный ветер 6-11 м/с, порывами до 14 м/с. Временами небольшой дождь, дымка, при этом видимость хорошая. Волнение моря - 20-70 см.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 26 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 38 335 пассажиров, 25 274 единицы автотранспорта и 2912 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 836 рейсов", - приводит данные по пассажиропотоку Минтранс.
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Керченская паромная переправаКрымКубаньТранспортКерчь
 
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