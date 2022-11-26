https://crimea.ria.ru/20221126/obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-na-utro-subboty-1125554504.html

Обстановка на Керченской переправе на утро субботы

Обстановка на Керченской переправе на утро субботы - РИА Новости Крым, 26.11.2022

Обстановка на Керченской переправе на утро субботы

Керченская паромная переправа работает в штатом режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T10:00

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керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатом режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.По данным ведомства, в субботу в акватории ожидается восточный и северо-восточный ветер 6-11 м/с, порывами до 14 м/с. Временами небольшой дождь, дымка, при этом видимость хорошая. Волнение моря - 20-70 см."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 26 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 38 335 пассажиров, 25 274 единицы автотранспорта и 2912 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 836 рейсов", - приводит данные по пассажиропотоку Минтранс. Накануне на переправе из-за тумана было объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20221121/sukhoputnyy-koridor-cherez-novye-regiony-situatsiya-segodnya-1125478074.html

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керченская паромная переправа, крым, кубань, транспорт, керчь