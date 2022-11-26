https://crimea.ria.ru/20221126/dvoe-pogibli-v-avarii-s-mikroavtobusom-i-gruzovikom-v-rostovskoy-oblasti-1125557718.html
Двое погибли в аварии с микроавтобусом и грузовиком в Ростовской области
Двое погибли в аварии с микроавтобусом и грузовиком в Ростовской области - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Двое погибли в аварии с микроавтобусом и грузовиком в Ростовской области
Две пассажирки микроавтобуса погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщает агентство "Дон 24" со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T13:37
2022-11-26T13:37
2022-11-26T13:37
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124270742_0:35:1600:935_1920x0_80_0_0_e8083257c5f650b5c6c0f6eec3b9e24e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Две пассажирки микроавтобуса погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщает агентство "Дон 24" со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.Авария произошла около 4 утра 26 ноября на 16 километре автодороги Ростов – Таганрог. Микроавтобус въехал в большегруз, остановившийся из-за неисправности. Отмечается, что его габаритные огни горели, и аварийный знак был выставлен.В аварии погибли две пассажирки микроавтобуса – 2003 и 1989 года рождения Еще двое – мужчина и женщина госпитализированы, еще одной женщине оказали помощь на месте. Всего в микроавтобусе на момент ДТП находилось восемь пассажиров.
https://crimea.ria.ru/20221123/v-anape-8-letniy-malchik-ugnal-papin-furgon-i-ustroil-dvoynoe-dtp-1125505806.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124270742_128:0:1549:1066_1920x0_80_0_0_0bf71c010aed610a5172d1882307169d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Двое погибли в аварии с микроавтобусом и грузовиком в Ростовской области
Две пассажирки погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ростовской области