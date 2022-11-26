https://crimea.ria.ru/20221126/dvoe-pogibli-v-avarii-s-mikroavtobusom-i-gruzovikom-v-rostovskoy-oblasti-1125557718.html

Двое погибли в аварии с микроавтобусом и грузовиком в Ростовской области

Двое погибли в аварии с микроавтобусом и грузовиком в Ростовской области - РИА Новости Крым, 26.11.2022

Двое погибли в аварии с микроавтобусом и грузовиком в Ростовской области

Две пассажирки микроавтобуса погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщает агентство "Дон 24" со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T13:37

2022-11-26T13:37

2022-11-26T13:37

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Две пассажирки микроавтобуса погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщает агентство "Дон 24" со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.Авария произошла около 4 утра 26 ноября на 16 километре автодороги Ростов – Таганрог. Микроавтобус въехал в большегруз, остановившийся из-за неисправности. Отмечается, что его габаритные огни горели, и аварийный знак был выставлен.В аварии погибли две пассажирки микроавтобуса – 2003 и 1989 года рождения Еще двое – мужчина и женщина госпитализированы, еще одной женщине оказали помощь на месте. Всего в микроавтобусе на момент ДТП находилось восемь пассажиров.

https://crimea.ria.ru/20221123/v-anape-8-letniy-malchik-ugnal-papin-furgon-i-ustroil-dvoynoe-dtp-1125505806.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия