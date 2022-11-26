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Двое погибли в аварии с микроавтобусом и грузовиком в Ростовской области - РИА Новости Крым, 26.11.2022
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Двое погибли в аварии с микроавтобусом и грузовиком в Ростовской области
Двое погибли в аварии с микроавтобусом и грузовиком в Ростовской области - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Двое погибли в аварии с микроавтобусом и грузовиком в Ростовской области
Две пассажирки микроавтобуса погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщает агентство "Дон 24" со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T13:37
2022-11-26T13:37
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Две пассажирки микроавтобуса погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщает агентство "Дон 24" со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.Авария произошла около 4 утра 26 ноября на 16 километре автодороги Ростов – Таганрог. Микроавтобус въехал в большегруз, остановившийся из-за неисправности. Отмечается, что его габаритные огни горели, и аварийный знак был выставлен.В аварии погибли две пассажирки микроавтобуса – 2003 и 1989 года рождения Еще двое – мужчина и женщина госпитализированы, еще одной женщине оказали помощь на месте. Всего в микроавтобусе на момент ДТП находилось восемь пассажиров.
https://crimea.ria.ru/20221123/v-anape-8-letniy-malchik-ugnal-papin-furgon-i-ustroil-dvoynoe-dtp-1125505806.html
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происшествия
Двое погибли в аварии с микроавтобусом и грузовиком в Ростовской области

Две пассажирки погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ростовской области

13:37 26.11.2022
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюПолицейская машина
Полицейская машина
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Две пассажирки микроавтобуса погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщает агентство "Дон 24" со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.
Авария произошла около 4 утра 26 ноября на 16 километре автодороги Ростов – Таганрог. Микроавтобус въехал в большегруз, остановившийся из-за неисправности. Отмечается, что его габаритные огни горели, и аварийный знак был выставлен.
"Водитель 1994 года рождения, управляя Opel Vivaro (микроавтобус, принадлежит частному лицу), допустил столкновение с припаркованными на обочине транспортным средством DAF под управлением водителя 1967 года рождения", – говорится в сообщении ГИБДД.
В аварии погибли две пассажирки микроавтобуса – 2003 и 1989 года рождения Еще двое – мужчина и женщина госпитализированы, еще одной женщине оказали помощь на месте. Всего в микроавтобусе на момент ДТП находилось восемь пассажиров.
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