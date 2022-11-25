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ВСУ обстреляли три села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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ВСУ обстреляли три села в Белгородской области
ВСУ обстреляли три села в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.11.2022
ВСУ обстреляли три села в Белгородской области
Три села Белгородской области попали под обстрел ВСУ, пострадавших нет, но есть разрушения частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T17:04
2022-11-25T17:05
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Три села Белгородской области попали под обстрел ВСУ, пострадавших нет, но есть разрушения частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в результате обстрела поселка Ленинский Шебекинского городского округа разрушен один частный жилой дом. Семью переселили в безопасное место, добавил губернатор.На местах работают оперативные службы, подомовой обход территории продолжается.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221123/vsu-obstrelyali-belgorodskuyu-oblast--tri-sela-bez-sveta-1125511531.html
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белгородская область, происшествия
ВСУ обстреляли три села в Белгородской области

ВСУ обстреляли три села в Белгородской области, есть разрушения

17:04 25.11.2022 (обновлено: 17:05 25.11.2022)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела поселка в Белгородской области
Последствия обстрела поселка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Три села Белгородской области попали под обстрел ВСУ, пострадавших нет, но есть разрушения частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате обстрела сел Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа пострадавших нет. На данный момент повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях - помимо выбитых окон, посеченных кровли и забора, разрушения есть и у хозпостроек. Также в результате минометного обстрела повреждено здание Дома культуры", - написал он в своем Telegram-канале.
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Белгородская областьПроисшествия
 
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