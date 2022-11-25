https://crimea.ria.ru/20221125/boli-v-spine-poyasnitsa-ili-pochki--poyasneniya-vracha-1125532658.html

Боли в спине: поясница или почки – пояснения врача

Боли в спине: поясница или почки – пояснения врача - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Боли в спине: поясница или почки – пояснения врача

Боли в спине могут говорить как о проблемах с поясницей, так и о болезнях почек. Эксперт пояснил, как именно их различить и на какие симптомы обратить внимание. РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T08:46

2022-11-25T08:46

2022-11-25T08:46

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Боли в спине могут говорить как о проблемах с поясницей, так и о болезнях почек. Эксперт пояснил, как именно их различить и на какие симптомы обратить внимание.Спина может ныть и болеть после травмы или растяжения мышц, во время беременности, при остеопорозе, межпозвонковой грыже, ишиасе, стенозе позвоночника и других проблемах."Боль проходит, когда вы лежите, прикладываете тепло или лед, принимаете обезболивающие таблетки. Ощущение менее интенсивное или исчезает, когда вы наклоняетесь, поворачиваетесь, встаете или еще как-то меняете свое положение, хотя в некоторых случаях эти движения также могут усиливать вашу боль. Боль в спине ощущается сильнее всего по утрам, но проходит, когда вы встаете или двигаетесь. Во всех этих случаях проблемы именно с поясницей", – цитирует "Доктор Питер" врача-уролога Йельского университета, доктора медицинских наук Пируза Мотамединию.Если же дело в почках - боль может быть ноющей, колющей, резкой — обычно она приходит и уходит волнами.Также боль в почках часто сопровождают дополнительные характерные симптомы, которые не проявляются при проблемах со спиной: повышение температуры, тошнота или рвота, боль при мочеиспускании; мутная или темная моча, инфекции мочевыводящих путей.

https://crimea.ria.ru/20220907/eksperty-perechislili-pozy-dlya-sna-ot-boley-v-spine-1124427629.html

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здоровье, общество