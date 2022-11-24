https://crimea.ria.ru/20221124/vs-rf-unichtozhili-amerikanskie-radiolokatory-pod-khersonom-1125526825.html

ВС РФ уничтожили американские радиолокаторы под Херсоном

ВС РФ уничтожили американские радиолокаторы под Херсоном - РИА Новости Крым, 24.11.2022

ВС РФ уничтожили американские радиолокаторы под Херсоном

Вооруженные силы России уничтожили радиолокаторы американского производства под Херсоном и в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T14:37

2022-11-24T14:37

2022-11-24T14:37

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

события в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили радиолокаторы американского производства под Херсоном и в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, в Харьковской области прямо на огневой позиции поражена украинская установка реактивной системы залпового огня "Град", а в ДНР и на Запорожье сбиты четыре беспилотника системой противовоздушной обороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 333 самолета, 177 вертолетов, 2558 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6791 танк и другие боевые бронированные машины, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3616 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7340 единиц специальной военной автомобильной техники.

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе