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ВС РФ уничтожили американские радиолокаторы под Херсоном - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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ВС РФ уничтожили американские радиолокаторы под Херсоном
ВС РФ уничтожили американские радиолокаторы под Херсоном - РИА Новости Крым, 24.11.2022
ВС РФ уничтожили американские радиолокаторы под Херсоном
Вооруженные силы России уничтожили радиолокаторы американского производства под Херсоном и в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T14:37
2022-11-24T14:37
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили радиолокаторы американского производства под Херсоном и в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, в Харьковской области прямо на огневой позиции поражена украинская установка реактивной системы залпового огня "Град", а в ДНР и на Запорожье сбиты четыре беспилотника системой противовоздушной обороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 333 самолета, 177 вертолетов, 2558 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6791 танк и другие боевые бронированные машины, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3616 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7340 единиц специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе
ВС РФ уничтожили американские радиолокаторы под Херсоном

Российские войска уничтожили радиолокаторы США под Херсоном и в ДНР

14:37 24.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили радиолокаторы американского производства под Херсоном и в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.
"В районе населенного пункта Новогригоровка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 уничтожены в районах населенных пунктов Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики", — сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в Харьковской области прямо на огневой позиции поражена украинская установка реактивной системы залпового огня "Град", а в ДНР и на Запорожье сбиты четыре беспилотника системой противовоздушной обороны.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152-х районах", — добавили в министерстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 333 самолета, 177 вертолетов, 2558 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6791 танк и другие боевые бронированные машины, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3616 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7340 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)События в Донбассе
 
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