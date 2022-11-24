https://crimea.ria.ru/20221124/v-mid-rossii-podschitali-razmer-voennoy-pomoschi-ukraine-ot-ssha-i-es-1125525139.html

В МИД России подсчитали размер военной помощи Украине от США и ЕС

В МИД России подсчитали размер военной помощи Украине от США и ЕС - РИА Новости Крым, 24.11.2022

В МИД России подсчитали размер военной помощи Украине от США и ЕС

С февраля текущего года США и Евросоюз поставили Украине вооружения на общую сумму порядка 30 миллиардов долларов, сообщила официальный представитель МИД России РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T13:28

2022-11-24T13:28

2022-11-24T13:28

министерство иностранных дел рф (мид рф)

нато

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. С февраля текущего года США и Евросоюз поставили Украине вооружения на общую сумму порядка 30 миллиардов долларов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова отметила, что украинская армия давно и полностью зависит от поставок западного оружия, разведданных, инструкторов и наемников, а сама Украина "просто является инструментом".При этом киевский режим "сознательно идет на опасные провокации и экстремизм, внедряя все больше элементы террористической деятельности в свои акции", чтобы еще сильнее втянуть НАТО в конфликт и получить еще больше денег и оружия, заключила Захарова.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), нато, мария захарова