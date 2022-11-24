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В МИД России подсчитали размер военной помощи Украине от США и ЕС - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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В МИД России подсчитали размер военной помощи Украине от США и ЕС
В МИД России подсчитали размер военной помощи Украине от США и ЕС - РИА Новости Крым, 24.11.2022
В МИД России подсчитали размер военной помощи Украине от США и ЕС
С февраля текущего года США и Евросоюз поставили Украине вооружения на общую сумму порядка 30 миллиардов долларов, сообщила официальный представитель МИД России РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T13:28
2022-11-24T13:28
министерство иностранных дел рф (мид рф)
нато
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. С февраля текущего года США и Евросоюз поставили Украине вооружения на общую сумму порядка 30 миллиардов долларов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова отметила, что украинская армия давно и полностью зависит от поставок западного оружия, разведданных, инструкторов и наемников, а сама Украина "просто является инструментом".При этом киевский режим "сознательно идет на опасные провокации и экстремизм, внедряя все больше элементы террористической деятельности в свои акции", чтобы еще сильнее втянуть НАТО в конфликт и получить еще больше денег и оружия, заключила Захарова.
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министерство иностранных дел рф (мид рф), нато, мария захарова
В МИД России подсчитали размер военной помощи Украине от США и ЕС

Захарова: общая стоимость поставленного Киеву оружия от США и ЕС достигла 30 млрд долларов

13:28 24.11.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. С февраля текущего года США и Евросоюз поставили Украине вооружения на общую сумму порядка 30 миллиардов долларов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"По данным из различных источников, с февраля текущего года США поставили Киеву вооружений, в том числе тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня на 21,5 миллиарда долларов, Евросоюз – на 8 миллиардов евро (8,3 млрд долларов – ред.)", – сказала дипломат на брифинге в четверг.

Захарова отметила, что украинская армия давно и полностью зависит от поставок западного оружия, разведданных, инструкторов и наемников, а сама Украина "просто является инструментом".
"Появляется все больше фактов, которые указывают на то, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО. Все большее число военных специалистов из стран Альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и Вооруженных сил Украины", – добавила представитель МИД РФ.
При этом киевский режим "сознательно идет на опасные провокации и экстремизм, внедряя все больше элементы террористической деятельности в свои акции", чтобы еще сильнее втянуть НАТО в конфликт и получить еще больше денег и оружия, заключила Захарова.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НАТОМария Захарова
 
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