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В АТОР рассказали, как изменился турпоток по России - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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В АТОР рассказали, как изменился турпоток по России
В АТОР рассказали, как изменился турпоток по России - РИА Новости Крым, 24.11.2022
В АТОР рассказали, как изменился турпоток по России
В этом году поток туристов внутри страны вырастет на 10% по сравнению с 2021 годом. Это вдвое меньше ожиданий участников туристического рынка, сообщила... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T18:07
2022-11-24T18:07
крым
ростуризм
туризм в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В этом году поток туристов внутри страны вырастет на 10% по сравнению с 2021 годом. Это вдвое меньше ожиданий участников туристического рынка, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Ожидания были в 2022 году, что спрос во внутреннем туризме будет выше, чем он получился. Если брать все направления внутри страны, то мы видим плюс 10% по отношению к прошлому году. И для участников рынка это не очень хороший результат, так как ожидалось как минимум вдвое больше", - сказала Ломидзе.В конце лета в Ростуризме заявляли, что по итогам 2022 года число отдохнувших в России туристов составит 61 миллион. В доковидном 2019 году этот показатель был 65 млн человек.По информации Ломидзе, в Сочи по итогам текущего года прирост туристов будет значительно больше из-за закрытых аэропортов юга России – город стал хабом для доставки гостей на другие курорты.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, туризм Крыма недосчитался трети доходов из-за проблем с авиасообщением. Доходы туристической области Крыма в этом году снизились почти на 30%.
https://crimea.ria.ru/20221123/turizm-kryma-nedoschitalsya-treti-dokhodov-iz-za-problem-s-aviasoobscheniem-1125517439.html
https://crimea.ria.ru/20221010/krymu-i-sevastopolyu-vydelyat-16-mlrd-rubley-na-podderzhku-turizma-1124810406.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
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крым, ростуризм, туризм в крыму, общество
В АТОР рассказали, как изменился турпоток по России

В АТОР заявили об изменении турпотока в России

18:07 24.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В этом году поток туристов внутри страны вырастет на 10% по сравнению с 2021 годом. Это вдвое меньше ожиданий участников туристического рынка, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Ожидания были в 2022 году, что спрос во внутреннем туризме будет выше, чем он получился. Если брать все направления внутри страны, то мы видим плюс 10% по отношению к прошлому году. И для участников рынка это не очень хороший результат, так как ожидалось как минимум вдвое больше", - сказала Ломидзе.
Самолеты в новосибирском международном аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 21:22
Туризм Крыма недосчитался трети доходов из-за проблем с авиасообщением
В конце лета в Ростуризме заявляли, что по итогам 2022 года число отдохнувших в России туристов составит 61 миллион. В доковидном 2019 году этот показатель был 65 млн человек.
По информации Ломидзе, в Сочи по итогам текущего года прирост туристов будет значительно больше из-за закрытых аэропортов юга России – город стал хабом для доставки гостей на другие курорты.
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 18:03Туризм
Крыму и Севастополю выделят 1,6 млрд рублей на поддержку туризма
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, туризм Крыма недосчитался трети доходов из-за проблем с авиасообщением. Доходы туристической области Крыма в этом году снизились почти на 30%.
 
КрымРостуризмТуризм в КрымуОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
18:28Как в Севастополе решат проблему нехватки питомников для виноделия
18:07В АТОР рассказали, как изменился турпоток по России
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