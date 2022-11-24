https://crimea.ria.ru/20221124/v-ator-rasskazali-kak-izmenilsya-turpotok-po-rossii-1125527515.html

В АТОР рассказали, как изменился турпоток по России

В АТОР рассказали, как изменился турпоток по России - РИА Новости Крым, 24.11.2022

В АТОР рассказали, как изменился турпоток по России

В этом году поток туристов внутри страны вырастет на 10% по сравнению с 2021 годом. Это вдвое меньше ожиданий участников туристического рынка, сообщила... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T18:07

2022-11-24T18:07

2022-11-24T18:07

крым

ростуризм

туризм в крыму

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В этом году поток туристов внутри страны вырастет на 10% по сравнению с 2021 годом. Это вдвое меньше ожиданий участников туристического рынка, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Ожидания были в 2022 году, что спрос во внутреннем туризме будет выше, чем он получился. Если брать все направления внутри страны, то мы видим плюс 10% по отношению к прошлому году. И для участников рынка это не очень хороший результат, так как ожидалось как минимум вдвое больше", - сказала Ломидзе.В конце лета в Ростуризме заявляли, что по итогам 2022 года число отдохнувших в России туристов составит 61 миллион. В доковидном 2019 году этот показатель был 65 млн человек.По информации Ломидзе, в Сочи по итогам текущего года прирост туристов будет значительно больше из-за закрытых аэропортов юга России – город стал хабом для доставки гостей на другие курорты.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, туризм Крыма недосчитался трети доходов из-за проблем с авиасообщением. Доходы туристической области Крыма в этом году снизились почти на 30%.

https://crimea.ria.ru/20221123/turizm-kryma-nedoschitalsya-treti-dokhodov-iz-za-problem-s-aviasoobscheniem-1125517439.html

https://crimea.ria.ru/20221010/krymu-i-sevastopolyu-vydelyat-16-mlrd-rubley-na-podderzhku-turizma-1124810406.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ростуризм, туризм в крыму, общество