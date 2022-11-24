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Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Бахчисарая
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Бахчисарая - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Бахчисарая
Крупную партию наркотических средств изъяли сотрудники наркоконтроля в Бахчисарае, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T11:50
2022-11-24T11:50
2022-11-24T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Крупную партию наркотических средств изъяли сотрудники наркоконтроля в Бахчисарае, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Похожие на коноплю растения правоохранители обнаружили на чердаке частного дома 59-летнего местного жителя. Со слов хозяина, еще летом в своей теплице он заметил небольшой побег конопли, но вместо того, чтобы вырвать, начал за ним ухаживать и удобрять.Возбуждено уголовное дело. За незаконное изготовление и хранение наркотических средств мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20221115/voditel-taksi-v-krymu-okazalsya-kurerom-narkomarketov-1125373758.html
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Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Бахчисарая
У жителя Бахчисарая наркоконтроль изъял свыше трех килограммов марихуаны
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Крупную партию наркотических средств изъяли сотрудники наркоконтроля в Бахчисарае, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Похожие на коноплю растения правоохранители обнаружили на чердаке частного дома 59-летнего местного жителя. Со слов хозяина, еще летом в своей теплице он заметил небольшой побег конопли, но вместо того, чтобы вырвать, начал за ним ухаживать и удобрять.
"Как заверил мужчина, наркосырье готовил для себя и не собирался кому-либо продавать, - рассказали в ведомстве. - Часть изъятых образцов полицейские отправили на экспертизу, которая подтвердила, что кусты являются частями растения рода Cannabis (конопля). Общая масса составила свыше трех килограммов в перерасчете на высушенное вещество".
Возбуждено уголовное дело. За незаконное изготовление и хранение наркотических средств мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.