https://crimea.ria.ru/20221124/krupnuyu-partiyu-narkotikov-izyali-u-zhitelya-bakhchisaraya-1125523522.html

Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Бахчисарая

Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Бахчисарая - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Бахчисарая

Крупную партию наркотических средств изъяли сотрудники наркоконтроля в Бахчисарае, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T11:50

2022-11-24T11:50

2022-11-24T11:50

крым

мвд по республике крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Крупную партию наркотических средств изъяли сотрудники наркоконтроля в Бахчисарае, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Похожие на коноплю растения правоохранители обнаружили на чердаке частного дома 59-летнего местного жителя. Со слов хозяина, еще летом в своей теплице он заметил небольшой побег конопли, но вместо того, чтобы вырвать, начал за ним ухаживать и удобрять.Возбуждено уголовное дело. За незаконное изготовление и хранение наркотических средств мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20221115/voditel-taksi-v-krymu-okazalsya-kurerom-narkomarketov-1125373758.html

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2022

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