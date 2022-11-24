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Более 220 модульных котельных развернут в новых регионах России - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Более 220 модульных котельных развернут в новых регионах России
Более 220 модульных котельных развернут в новых регионах России - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Более 220 модульных котельных развернут в новых регионах России
Подготовка к отопительному периоду в пригодных для проживания зданиях на территории новых субъектов России выполнена почти на 98%, в ряде регионов разворачивают РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T15:59
2022-11-24T15:59
новые регионы россии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Подготовка к отопительному периоду в пригодных для проживания зданиях на территории новых субъектов России выполнена почти на 98%, в ряде регионов разворачивают сотни модульных котельных. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе заседания правительства РФ."Работа по отопительному сезону на новых территориях продолжается в плановом режиме. Надо отметить, износ сетей здесь гораздо выше среднероссийского. В целом план подготовки восстановленных и пригодных для проживания и использования объектов в новых регионах выполнен на 97,8%", - сказал Файзуллин.На особом контроле федерального центра находится ситуация с подготовкой к зиме в городах с большим количеством поврежденных и разрушенных объектов, это - Мариуполь, Волноваха, Энергодар и города Северодонецкой агломерации.Глава Минстроя подчеркнул, что для обеспечения отопления населенных пунктов, где затруднена подготовка к зиме, в ближайшее время установят около 220 модульных котельных.И добавил, что в новых регионах сформированы аварийно-технические запасы и резерв рабочей силы, необходимые для оперативного решения всех вопросов.
https://crimea.ria.ru/20221120/kak-vozrozhdayut-mariupol-i-kogda-zavershat-raboty---khusnullin-1125452698.html
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новые регионы россии, экономика
Более 220 модульных котельных развернут в новых регионах России

Более 220 модульных котельных развернут в новых регионах России, заявил глава Минстроя

15:59 24.11.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота системы отопления. Архивное фото
Работа системы отопления. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Подготовка к отопительному периоду в пригодных для проживания зданиях на территории новых субъектов России выполнена почти на 98%, в ряде регионов разворачивают сотни модульных котельных. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе заседания правительства РФ.
"Работа по отопительному сезону на новых территориях продолжается в плановом режиме. Надо отметить, износ сетей здесь гораздо выше среднероссийского. В целом план подготовки восстановленных и пригодных для проживания и использования объектов в новых регионах выполнен на 97,8%", - сказал Файзуллин.
На особом контроле федерального центра находится ситуация с подготовкой к зиме в городах с большим количеством поврежденных и разрушенных объектов, это - Мариуполь, Волноваха, Энергодар и города Северодонецкой агломерации.
Глава Минстроя подчеркнул, что для обеспечения отопления населенных пунктов, где затруднена подготовка к зиме, в ближайшее время установят около 220 модульных котельных.
"Для городов и населенных пунктов, где подготовительные работы затруднены и восстановление источников теплоснабжения требует значительного количества времени, обеспечиваем подключение через блочно-модульные котельные. Всего до конца года будет смонтирована 221 единица, к декабрю эту работу закончим", - отметил Файзуллин.
И добавил, что в новых регионах сформированы аварийно-технические запасы и резерв рабочей силы, необходимые для оперативного решения всех вопросов.
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