https://crimea.ria.ru/20221124/bolee-220-modulnykh-kotelnykh-razvernut-v-novykh-regionakh-rossii--1125529711.html

Более 220 модульных котельных развернут в новых регионах России

Более 220 модульных котельных развернут в новых регионах России - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Более 220 модульных котельных развернут в новых регионах России

Подготовка к отопительному периоду в пригодных для проживания зданиях на территории новых субъектов России выполнена почти на 98%, в ряде регионов разворачивают РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T15:59

2022-11-24T15:59

2022-11-24T15:59

новые регионы россии

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Подготовка к отопительному периоду в пригодных для проживания зданиях на территории новых субъектов России выполнена почти на 98%, в ряде регионов разворачивают сотни модульных котельных. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе заседания правительства РФ."Работа по отопительному сезону на новых территориях продолжается в плановом режиме. Надо отметить, износ сетей здесь гораздо выше среднероссийского. В целом план подготовки восстановленных и пригодных для проживания и использования объектов в новых регионах выполнен на 97,8%", - сказал Файзуллин.На особом контроле федерального центра находится ситуация с подготовкой к зиме в городах с большим количеством поврежденных и разрушенных объектов, это - Мариуполь, Волноваха, Энергодар и города Северодонецкой агломерации.Глава Минстроя подчеркнул, что для обеспечения отопления населенных пунктов, где затруднена подготовка к зиме, в ближайшее время установят около 220 модульных котельных.И добавил, что в новых регионах сформированы аварийно-технические запасы и резерв рабочей силы, необходимые для оперативного решения всех вопросов.

https://crimea.ria.ru/20221120/kak-vozrozhdayut-mariupol-i-kogda-zavershat-raboty---khusnullin-1125452698.html

новые регионы россии

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новые регионы россии, экономика