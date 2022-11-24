https://crimea.ria.ru/20221124/68-let-na-pyaterykh-dali-krymskim-uchastnikam-khizb-ut-takhrir-1125522238.html

68 лет на пятерых дали крымским участникам "Хизб ут-Тахрир*"

68 лет на пятерых дали крымским участникам "Хизб ут-Тахрир*" - РИА Новости Крым, 24.11.2022

68 лет на пятерых дали крымским участникам "Хизб ут-Тахрир*"

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым участникам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир*", их ждет колония строгого режима. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T11:15

2022-11-24T11:15

2022-11-24T11:16

крым

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым участникам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир*", их ждет колония строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда."Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении…обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ", — сообщили в суде."…изучали идеологические материалы и литературу "Хизб ут-Тахрир*", приобретали специальные познания и агитационные навыки, с целью проведения пропагандистской работы среди населения и склонения местных жителей к участию в деятельности данной организации", — уточнили в суде.Приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы. Двоим предстоит провести по 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Еще трое получили по 14 лет в исправительной колонии строгого режима. Первые 4 года они проведут в тюрьме.Приговор в законную силу пока не вступил.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20221118/fsb-zaderzhala-boevika-ukrainskogo-natsbata-na-vezde-v-krym-1125437905.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, закон и право