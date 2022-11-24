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68 лет на пятерых дали крымским участникам "Хизб ут-Тахрир*" - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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68 лет на пятерых дали крымским участникам "Хизб ут-Тахрир*"
68 лет на пятерых дали крымским участникам "Хизб ут-Тахрир*" - РИА Новости Крым, 24.11.2022
68 лет на пятерых дали крымским участникам "Хизб ут-Тахрир*"
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым участникам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир*", их ждет колония строгого режима. Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2022
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крым
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым участникам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир*", их ждет колония строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда."Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении…обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ", — сообщили в суде."…изучали идеологические материалы и литературу "Хизб ут-Тахрир*", приобретали специальные познания и агитационные навыки, с целью проведения пропагандистской работы среди населения и склонения местных жителей к участию в деятельности данной организации", — уточнили в суде.Приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы. Двоим предстоит провести по 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Еще трое получили по 14 лет в исправительной колонии строгого режима. Первые 4 года они проведут в тюрьме.Приговор в законную силу пока не вступил.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
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крым, закон и право
68 лет на пятерых дали крымским участникам "Хизб ут-Тахрир*"

68 лет: группе участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир*" вынесли приговор

11:15 24.11.2022 (обновлено: 11:16 24.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым участникам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир*", их ждет колония строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении…обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ", — сообщили в суде.
Там уточнили, что подсудимые вступили в крымскую ячейку запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*" в 2016 году. Они принимали участие в мероприятиях ячейки, в том числе конспиративных собраниях.
"…изучали идеологические материалы и литературу "Хизб ут-Тахрир*", приобретали специальные познания и агитационные навыки, с целью проведения пропагандистской работы среди населения и склонения местных жителей к участию в деятельности данной организации", — уточнили в суде.
Приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы. Двоим предстоит провести по 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Еще трое получили по 14 лет в исправительной колонии строгого режима. Первые 4 года они проведут в тюрьме.
Приговор в законную силу пока не вступил.
* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
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11:1568 лет на пятерых дали крымским участникам "Хизб ут-Тахрир*"
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