https://crimea.ria.ru/20221123/v-zaporozhskoy-oblasti-reanimirovali-polovinu-prompredpriyatiy-1125515977.html
В Запорожской области "реанимировали" половину промпредприятий
В Запорожской области "реанимировали" половину промпредприятий - РИА Новости Крым, 23.11.2022
В Запорожской области "реанимировали" половину промпредприятий
Всего за несколько месяцев удалось реанимировать работу 50% предприятий легкой промышленности Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T17:36
2022-11-23T17:36
2022-11-23T17:36
запорожская область
новые регионы россии
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Всего за несколько месяцев удалось реанимировать работу 50% предприятий легкой промышленности Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По прогнозам специалистов, все предприятия начнут работу уже в марте 2023 года.В регионе официально зарегистрировано девять предприятий легкой промышленности. Четыре из них уже приступили к работе. Остальные пять пока не могут начать выпуск продукции, так как корпуса находятся вблизи районов боевого соприкосновения.На предприятии "Славянский пух" налажен выпуск мягкого инвентаря: подушек и одеял. Самая крупная в регионе Бердянская швейная фабрика в начале ноября успешно приступила к работе, заключаются договоры и контракты на пошив спецодежды, в перспективе - выпуск трикотажной продукции.В стадии запуска узкоспециализированая Токмакская швейная фабрика – одна из немногих в России, оборудование которой позволяет работать с тяжелыми тканями и уже выпускает спецодежду.Мелитопольская швейная фабрика тоже активно включилась в работу, швейный цех уже выпускает спецодежду. В режиме запуска находится второй цех – по производству трикотажных изделий.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, россиянам разрешат регистрировать авторские товарные знаки.
https://crimea.ria.ru/20221106/na-zaporozhe-sozdayut-ukreprayony-i-usilivayut-liniyu-oborony--vlasti-1125251191.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, новые регионы россии, экономика, общество
В Запорожской области "реанимировали" половину промпредприятий
В Запорожской области восстановили 50% предприятий легкой промышленности
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Всего за несколько месяцев удалось реанимировать работу 50% предприятий легкой промышленности Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По прогнозам специалистов, все предприятия начнут работу уже в марте 2023 года.
"Ряд предприятий легкой промышленности Запорожской области уже подготовили технико-экономические обоснования, включились в цепочку кооперации российских предприятий и начали заключать контракты", – сообщил Балицкий.
В регионе официально зарегистрировано девять предприятий легкой промышленности. Четыре из них уже приступили к работе. Остальные пять пока не могут начать выпуск продукции, так как корпуса находятся вблизи районов боевого соприкосновения.
На предприятии "Славянский пух" налажен выпуск мягкого инвентаря: подушек и одеял. Самая крупная в регионе Бердянская швейная фабрика в начале ноября успешно приступила к работе, заключаются договоры и контракты на пошив спецодежды, в перспективе - выпуск трикотажной продукции.
В стадии запуска узкоспециализированая Токмакская швейная фабрика – одна из немногих в России, оборудование которой позволяет работать с тяжелыми тканями и уже выпускает спецодежду.
Мелитопольская швейная фабрика тоже активно включилась в работу, швейный цех уже выпускает спецодежду. В режиме запуска находится второй цех – по производству трикотажных изделий.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, россиянам разрешат регистрировать авторские товарные знаки.