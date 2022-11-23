https://crimea.ria.ru/20221123/v-zaporozhskoy-oblasti-reanimirovali-polovinu-prompredpriyatiy-1125515977.html

В Запорожской области "реанимировали" половину промпредприятий

В Запорожской области "реанимировали" половину промпредприятий - РИА Новости Крым, 23.11.2022

В Запорожской области "реанимировали" половину промпредприятий

Всего за несколько месяцев удалось реанимировать работу 50% предприятий легкой промышленности Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T17:36

2022-11-23T17:36

2022-11-23T17:36

запорожская область

новые регионы россии

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Всего за несколько месяцев удалось реанимировать работу 50% предприятий легкой промышленности Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По прогнозам специалистов, все предприятия начнут работу уже в марте 2023 года.В регионе официально зарегистрировано девять предприятий легкой промышленности. Четыре из них уже приступили к работе. Остальные пять пока не могут начать выпуск продукции, так как корпуса находятся вблизи районов боевого соприкосновения.На предприятии "Славянский пух" налажен выпуск мягкого инвентаря: подушек и одеял. Самая крупная в регионе Бердянская швейная фабрика в начале ноября успешно приступила к работе, заключаются договоры и контракты на пошив спецодежды, в перспективе - выпуск трикотажной продукции.В стадии запуска узкоспециализированая Токмакская швейная фабрика – одна из немногих в России, оборудование которой позволяет работать с тяжелыми тканями и уже выпускает спецодежду.Мелитопольская швейная фабрика тоже активно включилась в работу, швейный цех уже выпускает спецодежду. В режиме запуска находится второй цех – по производству трикотажных изделий.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, россиянам разрешат регистрировать авторские товарные знаки.

https://crimea.ria.ru/20221106/na-zaporozhe-sozdayut-ukreprayony-i-usilivayut-liniyu-oborony--vlasti-1125251191.html

запорожская область

новые регионы россии

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запорожская область, новые регионы россии, экономика, общество