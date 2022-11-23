https://crimea.ria.ru/20221123/pvo-sbili-ukrainskie-bespilotniki-nad-mestorozhdeniyami-gaza-v-chernom-more-1125513107.html

Украинские беспилотники сбиты над месторождениями газа в Черном море

Украинские беспилотники сбиты над месторождениями газа в Черном море - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Украинские беспилотники сбиты над месторождениями газа в Черном море

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T14:59

2022-11-23T14:59

2022-11-23T15:02

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

крым

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также в Севастополе, сообщили в среду в Минобороны РФ. Вечером во вторник ВСУ предприняли атаку на объекты в Севастополе с помощью БПЛА. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Балаклавской ТЭС, еще три уничтожены над акваторией.

https://crimea.ria.ru/20221123/stali-izvestny-prichiny-gromkikh-khlopkov-v-evpatorii-1125511163.html

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2022

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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), крым, специальная военная операция рф на украине