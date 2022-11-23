https://crimea.ria.ru/20221123/pvo-sbili-ukrainskie-bespilotniki-nad-mestorozhdeniyami-gaza-v-chernom-more-1125513107.html
Украинские беспилотники сбиты над месторождениями газа в Черном море
Украинские беспилотники сбиты над месторождениями газа в Черном море - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Украинские беспилотники сбиты над месторождениями газа в Черном море
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T14:59
2022-11-23T14:59
2022-11-23T15:02
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
крым
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также в Севастополе, сообщили в среду в Минобороны РФ. Вечером во вторник ВСУ предприняли атаку на объекты в Севастополе с помощью БПЛА. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Балаклавской ТЭС, еще три уничтожены над акваторией.
https://crimea.ria.ru/20221123/stali-izvestny-prichiny-gromkikh-khlopkov-v-evpatorii-1125511163.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), крым, специальная военная операция рф на украине
Украинские беспилотники сбиты над месторождениями газа в Черном море
Минобороны: российские ПВО сбили беспилотники в районе газовых месторождений в Черном море
14:59 23.11.2022 (обновлено: 15:02 23.11.2022)