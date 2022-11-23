https://crimea.ria.ru/20221123/minoborony-oproverglo-kontakty-s-nato-po-chernomu-moryu-1125516541.html

Минобороны опровергло контакты с НАТО по Черному морю

Минобороны опровергло контакты с НАТО по Черному морю - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Минобороны опровергло контакты с НАТО по Черному морю

Сообщения о недавнем разговоре между представителями Министерства обороны РФ и НАТО по ситуации в Черном море являются фейком. Об этом завили в оборонном... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T19:01

2022-11-23T19:01

2022-11-23T17:28

министерство обороны рф

черное море

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Сообщения о недавнем разговоре между представителями Министерства обороны РФ и НАТО по ситуации в Черном море являются фейком. Об этом завили в оборонном ведомстве России.В среду в средствах массовой информации было опубликовано сообщение о том, что представители Минобороны РФ и НАТО договорились соблюдать осторожность в Черном море.Там указали, что никаких систематических контактов с представителями североатлантического альянса в рамках несуществующей "российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов" не было.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее российские системы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также в Севастополе.

черное море

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, черное море, нато