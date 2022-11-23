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Минобороны опровергло контакты с НАТО по Черному морю - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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Минобороны опровергло контакты с НАТО по Черному морю
Минобороны опровергло контакты с НАТО по Черному морю - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Минобороны опровергло контакты с НАТО по Черному морю
Сообщения о недавнем разговоре между представителями Министерства обороны РФ и НАТО по ситуации в Черном море являются фейком. Об этом завили в оборонном... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T19:01
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министерство обороны рф
черное море
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Сообщения о недавнем разговоре между представителями Министерства обороны РФ и НАТО по ситуации в Черном море являются фейком. Об этом завили в оборонном ведомстве России.В среду в средствах массовой информации было опубликовано сообщение о том, что представители Минобороны РФ и НАТО договорились соблюдать осторожность в Черном море.Там указали, что никаких систематических контактов с представителями североатлантического альянса в рамках несуществующей "российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов" не было.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее российские системы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также в Севастополе.
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министерство обороны рф, черное море, нато
Минобороны опровергло контакты с НАТО по Черному морю

В Министерстве обороны РФ не подтвердили контакты с НАТО по Черному морю

19:01 23.11.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Сообщения о недавнем разговоре между представителями Министерства обороны РФ и НАТО по ситуации в Черном море являются фейком. Об этом завили в оборонном ведомстве России.
В среду в средствах массовой информации было опубликовано сообщение о том, что представители Минобороны РФ и НАТО договорились соблюдать осторожность в Черном море.
"Сообщения западных СМИ о якобы состоявшемся "недавно" разговоре начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром являются фейком", — предупредили в ведомстве.
Там указали, что никаких систематических контактов с представителями североатлантического альянса в рамках несуществующей "российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов" не было.
"Опубликованная информация о достижении некой "договоренности" с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросам "безопасного движения судов в Черном море" является вымыслом от начала до конца", — обозначили в Минобороны.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее российские системы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также в Севастополе.
 
Министерство обороны РФЧерное мореНАТО
 
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