https://crimea.ria.ru/20221123/luchshiy-multik-ili-kak-krymskie-teatry-pomogayut-shkolnikam-s-ucheboy-1125497437.html

Лучший мультик, или Как крымские театры помогают школьникам с учебой

Лучший мультик, или Как крымские театры помогают школьникам с учебой - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Лучший мультик, или Как крымские театры помогают школьникам с учебой

Как заинтересовать ребенка прочитать произведение из школьной программы? Как привить детям нравственные ценности? Ответы на эти вопросы на пресс-конференции,... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T08:46

2022-11-23T08:46

2022-11-23T08:46

крым

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Как заинтересовать ребенка прочитать произведение из школьной программы? Как привить детям нравственные ценности? Ответы на эти вопросы на пресс-конференции, посвященной Всероссийской неделе "Театр и дети", в пресс-центре РИА Новости Крым дали представители трех театров республики.Они отметили, что репертуар детских театров Крыма, в частности, помогает школьникам осваивать программу и учит познавать мир без гаджетов."Искусство начинается с детского возраста, особенно в век технологий и гаджетов, когда ребенку за каждым столом ставят мультик, чтобы он кушал, лишь бы родители не нервничали…Театр – это совсем другое. Сказки показаны не просто как мультфильм, они обучают, отражают добро и зло, поэтому те люди, которые ходят в детские театры, в основном вырастают хорошими и порядочными людьми", – считает директор Крымского академического театра кукол Павел Черный.Репертуар кукольного театра рассчитан на зрителя в возрасте от двух до 18 лет. Некоторые спектакли – интерактивные, вместе с родителями дети становятся полноценными участниками театрального действия, рассказал Черный. Такой опыт может дать ребенку намного больше, чем игра в детской комнате.Большое внимание театр уделяет работе со школьниками по программе "Симферополь – культурная столица". А репертуар на 2023 год формируется с учетом пожеланий самих учащихся разного возраста."Учитывая пожелания школьников, на следующий год мы планируем спектакли по школьной программе – "Дубровский", "Горе от ума", "На хуторе близ Диканьки", "Женитьбу" Гоголя и "Конек-Горбунок", – добавил Черный.Освоить программу по литературе школьникам помогают и в Государственном академическом музыкальном театре РК. Как пояснил главный режиссер театра Владимир Косов, детям интересно пережить сюжет эмоционально, а, увидев адаптированный и достаточно современный мюзикл, у ребенка возникает интерес."Самое главное выдержать золотую середину и не пережать. Мы это очень четко чувствуем и понимаем, и в этом смысле стараемся оставаться этически и эстетически выдержанными", – отметил Косов.При этом театры стараются не только адаптировать свой репертуар под интересы современных детей, но и регулярно готовят приятные сюрпризы. "24 ноября впервые за 35 лет существования нашего театра мы приезжаем на гастроли в Симферополь, как бы странно это не звучало. В городе есть четыре прекрасных театра, которые покрывают все зрительские потребности, тем не менее Крымский ТЮЗ – это театр со своим лицом, репертуаром и пониманием", – рассказал режиссер Крымского государственного театра юного зрителя Андрей Пермяков.На сцене Крымско-татарского музыкально-драматического театра труппа представит сказку бразильского автора Марии Клары Машаду "Плуфт, или маленький призрак". А уже 26-27 ноября на сцене в Евпатории театр покажет большую премьеру для взрослых – спектакль по пьесе Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой"."Недавно мы также выпустили "Каштанку" Чехова, теперь Шекспир, в планах Островский, Пушкин и много классических произведений, на которых должна в первую очередь расти юная аудитория", – подытожил художник.

https://crimea.ria.ru/20221108/alternativa-gadzhetam-psikholog-podskazala-idei-po-razvitiyu-detey-1125268629.html

https://crimea.ria.ru/20221014/v-khersonese-voennye-stroiteli-postroili-novyy-dvorets-dlya-detey-1124890777.html

https://crimea.ria.ru/20220822/uchit-i-lechit-kak-pravilno-chitat-skazki-s-detmi-1124250283.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, культура