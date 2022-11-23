https://crimea.ria.ru/20221123/krym-v-sredu-bez-vody-iz-za-remontov--adresa-1125506203.html

Крым в среду без воды из-за ремонтов — адреса

Крым в среду без воды из-за ремонтов — адреса - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Крым в среду без воды из-за ремонтов — адреса

В городах и селах Крыма в среду ожидаются отключения воды из-за ремонтов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T10:09

2022-11-23T10:09

2022-11-23T10:45

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В городах и селах Крыма в среду ожидаются отключения воды из-за ремонтов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".По данным компании, массовые отключения водоснабжения коснутся жителей Керчи, Алушты, Симферополя, Бахчисарая, Джанкоя, Феодосии, а также более десятка сел Добровской долины.В Симферополе из-за ремонтов на ул. 60 лет Октября с 10 часов до 14 часов без воды останется более 30 улиц. Частично водоснабжение ограничат по следующим адресам: ул. 60 Лет Октября, ул. Залесская, ул. Баррикадная, ул.1й Конной Армии, ул. Соколиная, ул. Красных Зорь, ул. Дружбы. Так же перебои ожидаются на ул. Табачная, ул. Сенная, ул. Аянская, ул. Днепровская, прилегающих улицах и переулках.Из-за аварии на насосной станции до 17 часов водоснабжение ограничат по адресам: ул. Героев Сталинграда, ул. М. Донского, ул. Енисейская, ул. Иртышская, ул. Обская, ул. М. Василевского, ул. Амурская, ул. Валдайская, а также возможны перебои в водоснабжении по ул. Узловая, ул. Базовая (частично), пер. Ровный, и в селе Перово (район ул. Пригородной, ул. Мира и ул. Школьной).Дополнительно будет размещен график подвоза питьевой воды, уточнили в компании.Кроме того, подачу воды остановят в доме по адресу Героев Сталинграда, 35. Ремонтные работы связаны с аварией на внутридомовых сетях и ведутся силами ЖЭКа.На время ремонтных работ на насосной станции "Давыдовка" с 10 часов до 13 часов ориентировочно ограничат подачу холодной воды в Молодежном.С 23 часов 23 ноября до 23 часов 24 ноября ограничат водоснабжение Добровской долины, в том числе сел Доброе, Заречное, Пионерское, Андрусово, Лозовое и СНТ "Салгир"."По завершении указанных работ будет осуществляться заполнение системы водоснабжения. С учетом работы системы водоснабжения в данном районе на восстановление штатного режима подачи воды потребуется некоторое время", – предупредили в компании.Восстановить подачу воды обещают в течение пятницы, 25 ноября.В Бахчисарае до 11 часов перебои в подаче воды ожидаются в домах по следующим улицам: Чапаева, Макаренко, Ломоносова, Белоусова, Фрунзе, Крымская, Мальцева.В Джанкое для проведения ремонтных работ на сетях абонента по ул. Садовая, 121 в среду воду отключат по всей улице.В Алуште от водоснабжения на время ремонтных работ отключат село Кипарисное. Восстановить подачу обещают уже к 11 часам. В Приветном ограничат подачу на улице Садовая, в Школьном переулке и домах 1-14 по улице Горького. Устранить аварию и возобновить водоснабжение планируют к 14 часам.В Феодосии из-за аварии на Симферопольском шоссе до 17 часов ограничат водоснабжение домов под номером 29-41.В селе Королево Ленинского района Крыма из-за аварии на сетях холодного водоснабжения подачу ограничат на территории всего села до 17 часов.Перебои в подаче воды возможны по всему городу Керчь в среду 23 ноября. Снижение давления и отключение в городском округе прогнозируют с 9 часов до 22 часов из-за ремонтов на магистральном водоводе Ду-1020 мм и ревизии запорной арматуры Ду-1000 мм на водоочистной станции. Водоснабжение могут восстановить уже к 8 часам 24 ноября.

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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, симферополь