https://crimea.ria.ru/20221122/vs-rf-podavili-batareyu-amerikanskikh-artilleriyskikh-sistem-pod-kharkovom-1125494594.html

ВС РФ подавили батарею американских артиллерийских систем под Харьковом

ВС РФ подавили батарею американских артиллерийских систем под Харьковом - РИА Новости Крым, 22.11.2022

ВС РФ подавили батарею американских артиллерийских систем под Харьковом

Российские военные в течение суток уничтожили две украинские самоходные огневые установки ЗРК "Бук-М1", склад боеприпасов и американскую радиолокационную... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T14:02

2022-11-22T14:02

2022-11-22T14:02

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные в течение суток уничтожили две украинские самоходные огневые установки ЗРК "Бук-М1", склад боеприпасов и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, а также подавили батарею артиллерийских систем М777 производства США, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики уничтожены два минометных взвода ВСУ.Также российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников в ДНР.Всего в течение суток оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 11 пунктов управления ВСУ в Харьковской области, ДНР и Херсонской области. Также нанесены удары по 63 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 136 районах.

https://crimea.ria.ru/20221122/ekspert-otsenil-zayavlenie-ukroboronproma-o-razrabotke-vooruzheniy-s-nato-1125488078.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф