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ВС РФ подавили батарею американских артиллерийских систем под Харьковом - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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ВС РФ подавили батарею американских артиллерийских систем под Харьковом
ВС РФ подавили батарею американских артиллерийских систем под Харьковом - РИА Новости Крым, 22.11.2022
ВС РФ подавили батарею американских артиллерийских систем под Харьковом
Российские военные в течение суток уничтожили две украинские самоходные огневые установки ЗРК "Бук-М1", склад боеприпасов и американскую радиолокационную... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T14:02
2022-11-22T14:02
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные в течение суток уничтожили две украинские самоходные огневые установки ЗРК "Бук-М1", склад боеприпасов и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, а также подавили батарею артиллерийских систем М777 производства США, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики уничтожены два минометных взвода ВСУ.Также российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников в ДНР.Всего в течение суток оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 11 пунктов управления ВСУ в Харьковской области, ДНР и Херсонской области. Также нанесены удары по 63 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 136 районах.
https://crimea.ria.ru/20221122/ekspert-otsenil-zayavlenie-ukroboronproma-o-razrabotke-vooruzheniy-s-nato-1125488078.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВС РФ подавили батарею американских артиллерийских систем под Харьковом

Минобороны: ВС РФ подавили батарею американских артиллерийских систем М777 под Харьковом

14:02 22.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации на Украине
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные в течение суток уничтожили две украинские самоходные огневые установки ЗРК "Бук-М1", склад боеприпасов и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, а также подавили батарею артиллерийских систем М777 производства США, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены две украинские самоходные огневые установки ЗРК "Бук-М1" и склад боеприпасов. В районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США. В районе населенного пункта Миньковка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики уничтожены два минометных взвода ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
10:24
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Также российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников в ДНР.
Всего в течение суток оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 11 пунктов управления ВСУ в Харьковской области, ДНР и Херсонской области. Также нанесены удары по 63 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 136 районах.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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