Крымчанин присвоил себе наследство знакомого
Прокуратура отправила в суд дело о мошенничестве с недвижимостью в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Житель города Саки предстанет перед судом за мошенничество с недвижимостью в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Сообщается, что обвиняемый завладел чужим жильем в Симферополе стоимостью более 1,5 млн рублей по поддельным документам.
"По версии следствия, в 2020 году обвиняемый, зная, что житель региона не оформил наследство на домовладение по ул. Сельвинского в Симферополе после смерти своего отца, решил завладеть недвижимостью. С этой целью он, используя поддельное свидетельство о праве собственности на домовладение, получил выписку из Единого государственного реестра недвижимости и стал его собственником", - уточняется в сообщении.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу. По заявленному потерпевшим иску судом признана сделка купли-продажи недействительной.
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"Материалы в отношении сотрудников Госкомрегистра выделены в отдельное производство, в ходе их изучения будет дана правовая оценка действиям государственных регистраторов", — добавили в Крымском Следкоме.