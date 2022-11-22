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Крымчанин присвоил себе наследство знакомого - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Крымчанин присвоил себе наследство знакомого
Крымчанин присвоил себе наследство знакомого - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Крымчанин присвоил себе наследство знакомого
Житель города Саки предстанет перед судом за мошенничество с недвижимостью в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T10:43
2022-11-22T10:43
крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Житель города Саки предстанет перед судом за мошенничество с недвижимостью в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Сообщается, что обвиняемый завладел чужим жильем в Симферополе стоимостью более 1,5 млн рублей по поддельным документам. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу. По заявленному потерпевшим иску судом признана сделка купли-продажи недействительной.
https://crimea.ria.ru/20221103/suprugi-iz-sevastopolya-obmanom-zavladeli-kvartiroy-pensionerki-1125220682.html
https://crimea.ria.ru/20221028/v-krymu-moshenniki-sluchayno-popalis-na--prisvoenii-chuzhogo-zhilya-1125136047.html
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news.crimea@rian.ru
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крым, прокуратура республики крым
Крымчанин присвоил себе наследство знакомого

Прокуратура отправила в суд дело о мошенничестве с недвижимостью в Симферополе

10:43 22.11.2022
 
© 4711018-4711018/pixabayАрест
Арест
© 4711018-4711018/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Житель города Саки предстанет перед судом за мошенничество с недвижимостью в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Сообщается, что обвиняемый завладел чужим жильем в Симферополе стоимостью более 1,5 млн рублей по поддельным документам.
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 09:56
Супруги из Севастополя обманом завладели квартирой пенсионерки
"По версии следствия, в 2020 году обвиняемый, зная, что житель региона не оформил наследство на домовладение по ул. Сельвинского в Симферополе после смерти своего отца, решил завладеть недвижимостью. С этой целью он, используя поддельное свидетельство о праве собственности на домовладение, получил выписку из Единого государственного реестра недвижимости и стал его собственником", - уточняется в сообщении.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу. По заявленному потерпевшим иску судом признана сделка купли-продажи недействительной.
Документы и деньги - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 12:31
В Крыму мошенники случайно попались на присвоении чужого жилья
"Материалы в отношении сотрудников Госкомрегистра выделены в отдельное производство, в ходе их изучения будет дана правовая оценка действиям государственных регистраторов", — добавили в Крымском Следкоме.
 
КрымПрокуратура Республики Крым
 
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