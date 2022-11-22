https://crimea.ria.ru/20221122/krymchanin-prisvoil-sebe-nasledstvo-znakomogo-1125488481.html

Крымчанин присвоил себе наследство знакомого

Крымчанин присвоил себе наследство знакомого - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Крымчанин присвоил себе наследство знакомого

Житель города Саки предстанет перед судом за мошенничество с недвижимостью в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T10:43

2022-11-22T10:43

2022-11-22T10:43

крым

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Житель города Саки предстанет перед судом за мошенничество с недвижимостью в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Сообщается, что обвиняемый завладел чужим жильем в Симферополе стоимостью более 1,5 млн рублей по поддельным документам. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу. По заявленному потерпевшим иску судом признана сделка купли-продажи недействительной.

https://crimea.ria.ru/20221103/suprugi-iz-sevastopolya-obmanom-zavladeli-kvartiroy-pensionerki-1125220682.html

https://crimea.ria.ru/20221028/v-krymu-moshenniki-sluchayno-popalis-na--prisvoenii-chuzhogo-zhilya-1125136047.html

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