https://crimea.ria.ru/20221121/pervaya-volna-grippa-v-krymu--prognoz-rospotrebnadzora-1125458017.html

Первая волна гриппа в Крыму – прогноз Роспотребнадзора

Первая волна гриппа в Крыму – прогноз Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Первая волна гриппа в Крыму – прогноз Роспотребнадзора

В Крыму первая волна заболеваемости гриппом может начаться уже в декабре, предупредила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T07:26

2022-11-21T07:26

2022-11-21T07:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму первая волна заболеваемости гриппом может начаться уже в декабре, предупредила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад и призвала крымчан вакцинироваться.Специалист напомнила, что главная задача вакцинации – предупредить заболевание гриппом, поэтому специалисты рекомендуют позаботиться о прививке заранее. После вакцинации специфический иммунитет к определенным инфекциям и вирусам формируется у человека не сразу, а значит какое-то время после прививки организм остается восприимчив к ним.Эпидемиолог отметила, что до пандемии COVID-19 массовое распространение гриппа среди всех возрастных групп в Крыму наблюдалось после Нового года – с середины января до марта. Сегодня так называемая первая волна прогнозируется уже к концу декабря.По словам эксперта, рост заболеваемости в этот период связан не столько с гриппом, сколько с распространением других респираторных инфекций, которые в дальнейшем станут временным ограничением для вакцинации.Эксперт напомнила, что при подготовке к иммунизации важно понимать общее состояние организма и исключить симптомы развивающегося заболевания. Противопоказанием для вакцинации не является прием витаминов или иммуномодуляторов, отметила она.Если у взрослого или ребенка ранее наблюдались специфические реакции на вакцину против гриппа, проводить иммунизацию можно под наблюдением терапевта или иммунолога, добавила специалист и подчеркнула, что болезненные ощущения и подъем температуры после прививки считаются естественной реакцией организма.Ранее вирусолог Семенов рассказал об особенностях и опасности нового вируса гриппа А/Н3N2.

https://crimea.ria.ru/20221116/kogda-v-krymu-ustanovitsya-kollektivnyy-immunitet-protiv-grippa--minzdrav-1125399126.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, общество