https://crimea.ria.ru/20221121/pervaya-volna-grippa-v-krymu--prognoz-rospotrebnadzora-1125458017.html
Первая волна гриппа в Крыму – прогноз Роспотребнадзора
Первая волна гриппа в Крыму – прогноз Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Первая волна гриппа в Крыму – прогноз Роспотребнадзора
В Крыму первая волна заболеваемости гриппом может начаться уже в декабре, предупредила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T07:26
2022-11-21T07:26
2022-11-21T07:26
здоровье
роспотребнадзор
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
общество
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/18/1118762593_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9111fdcae863d3c3a7217440bc08762.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму первая волна заболеваемости гриппом может начаться уже в декабре, предупредила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад и призвала крымчан вакцинироваться.Специалист напомнила, что главная задача вакцинации – предупредить заболевание гриппом, поэтому специалисты рекомендуют позаботиться о прививке заранее. После вакцинации специфический иммунитет к определенным инфекциям и вирусам формируется у человека не сразу, а значит какое-то время после прививки организм остается восприимчив к ним.Эпидемиолог отметила, что до пандемии COVID-19 массовое распространение гриппа среди всех возрастных групп в Крыму наблюдалось после Нового года – с середины января до марта. Сегодня так называемая первая волна прогнозируется уже к концу декабря.По словам эксперта, рост заболеваемости в этот период связан не столько с гриппом, сколько с распространением других респираторных инфекций, которые в дальнейшем станут временным ограничением для вакцинации.Эксперт напомнила, что при подготовке к иммунизации важно понимать общее состояние организма и исключить симптомы развивающегося заболевания. Противопоказанием для вакцинации не является прием витаминов или иммуномодуляторов, отметила она.Если у взрослого или ребенка ранее наблюдались специфические реакции на вакцину против гриппа, проводить иммунизацию можно под наблюдением терапевта или иммунолога, добавила специалист и подчеркнула, что болезненные ощущения и подъем температуры после прививки считаются естественной реакцией организма.Ранее вирусолог Семенов рассказал об особенностях и опасности нового вируса гриппа А/Н3N2.
https://crimea.ria.ru/20221116/kogda-v-krymu-ustanovitsya-kollektivnyy-immunitet-protiv-grippa--minzdrav-1125399126.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/18/1118762593_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_130fb34535262e9da355519eaae21e55.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, общество
Первая волна гриппа в Крыму – прогноз Роспотребнадзора
Эксперт Роспотребнадзора: первая волна гриппа в Крыму может начаться в декабре
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму первая волна заболеваемости гриппом может начаться уже в декабре, предупредила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад и призвала крымчан вакцинироваться.
Специалист напомнила, что главная задача вакцинации – предупредить заболевание гриппом, поэтому специалисты рекомендуют позаботиться о прививке заранее. После вакцинации специфический иммунитет к определенным инфекциям и вирусам формируется у человека не сразу, а значит какое-то время после прививки организм остается восприимчив к ним.
Эпидемиолог отметила, что до пандемии COVID-19 массовое распространение гриппа среди всех возрастных групп в Крыму наблюдалось после Нового года – с середины января до марта. Сегодня так называемая первая волна прогнозируется уже к концу декабря.
"У нас есть еще две недели, чтобы активно иммунизироваться. Я ставлю такой период, потому что с момента иммунизации нужно еще наработать иммунитет, – пояснила она в эфире радио "Спутник в Крыму". – Уже в конце декабря мы наблюдаем первую, менее значительную, но тем не менее, волну подъема".
По словам эксперта, рост заболеваемости в этот период связан не столько с гриппом, сколько с распространением других респираторных инфекций, которые в дальнейшем станут временным ограничением для вакцинации.
Эксперт напомнила, что при подготовке к иммунизации важно понимать общее состояние организма и исключить симптомы развивающегося заболевания. Противопоказанием для вакцинации не является прием витаминов или иммуномодуляторов, отметила она.
"Большее внимание нужно уделить своему состоянию после прививки – исключить переохлаждение и перегревание, то есть дополнительный стресс для организма, и сильные нагрузки", – сказала Листопад и добавила, что прививка против гриппа хорошо переносится, практически не вызывает реакций или осложнений.
Если у взрослого или ребенка ранее наблюдались специфические реакции на вакцину против гриппа, проводить иммунизацию можно под наблюдением терапевта или иммунолога, добавила специалист и подчеркнула, что болезненные ощущения и подъем температуры после прививки считаются естественной реакцией организма.