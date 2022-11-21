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Первая волна гриппа в Крыму – прогноз Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Первая волна гриппа в Крыму – прогноз Роспотребнадзора
Первая волна гриппа в Крыму – прогноз Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Первая волна гриппа в Крыму – прогноз Роспотребнадзора
В Крыму первая волна заболеваемости гриппом может начаться уже в декабре, предупредила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T07:26
2022-11-21T07:26
здоровье
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму первая волна заболеваемости гриппом может начаться уже в декабре, предупредила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад и призвала крымчан вакцинироваться.Специалист напомнила, что главная задача вакцинации – предупредить заболевание гриппом, поэтому специалисты рекомендуют позаботиться о прививке заранее. После вакцинации специфический иммунитет к определенным инфекциям и вирусам формируется у человека не сразу, а значит какое-то время после прививки организм остается восприимчив к ним.Эпидемиолог отметила, что до пандемии COVID-19 массовое распространение гриппа среди всех возрастных групп в Крыму наблюдалось после Нового года – с середины января до марта. Сегодня так называемая первая волна прогнозируется уже к концу декабря.По словам эксперта, рост заболеваемости в этот период связан не столько с гриппом, сколько с распространением других респираторных инфекций, которые в дальнейшем станут временным ограничением для вакцинации.Эксперт напомнила, что при подготовке к иммунизации важно понимать общее состояние организма и исключить симптомы развивающегося заболевания. Противопоказанием для вакцинации не является прием витаминов или иммуномодуляторов, отметила она.Если у взрослого или ребенка ранее наблюдались специфические реакции на вакцину против гриппа, проводить иммунизацию можно под наблюдением терапевта или иммунолога, добавила специалист и подчеркнула, что болезненные ощущения и подъем температуры после прививки считаются естественной реакцией организма.Ранее вирусолог Семенов рассказал об особенностях и опасности нового вируса гриппа А/Н3N2.
https://crimea.ria.ru/20221116/kogda-v-krymu-ustanovitsya-kollektivnyy-immunitet-protiv-grippa--minzdrav-1125399126.html
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здоровье, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, общество
Первая волна гриппа в Крыму – прогноз Роспотребнадзора

Эксперт Роспотребнадзора: первая волна гриппа в Крыму может начаться в декабре

07:26 21.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрививка
Прививка - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму первая волна заболеваемости гриппом может начаться уже в декабре, предупредила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад и призвала крымчан вакцинироваться.
Специалист напомнила, что главная задача вакцинации – предупредить заболевание гриппом, поэтому специалисты рекомендуют позаботиться о прививке заранее. После вакцинации специфический иммунитет к определенным инфекциям и вирусам формируется у человека не сразу, а значит какое-то время после прививки организм остается восприимчив к ним.
Эпидемиолог отметила, что до пандемии COVID-19 массовое распространение гриппа среди всех возрастных групп в Крыму наблюдалось после Нового года – с середины января до марта. Сегодня так называемая первая волна прогнозируется уже к концу декабря.
"У нас есть еще две недели, чтобы активно иммунизироваться. Я ставлю такой период, потому что с момента иммунизации нужно еще наработать иммунитет, – пояснила она в эфире радио "Спутник в Крыму". – Уже в конце декабря мы наблюдаем первую, менее значительную, но тем не менее, волну подъема".
По словам эксперта, рост заболеваемости в этот период связан не столько с гриппом, сколько с распространением других респираторных инфекций, которые в дальнейшем станут временным ограничением для вакцинации.
Эксперт напомнила, что при подготовке к иммунизации важно понимать общее состояние организма и исключить симптомы развивающегося заболевания. Противопоказанием для вакцинации не является прием витаминов или иммуномодуляторов, отметила она.

"Большее внимание нужно уделить своему состоянию после прививки – исключить переохлаждение и перегревание, то есть дополнительный стресс для организма, и сильные нагрузки", – сказала Листопад и добавила, что прививка против гриппа хорошо переносится, практически не вызывает реакций или осложнений.

Если у взрослого или ребенка ранее наблюдались специфические реакции на вакцину против гриппа, проводить иммунизацию можно под наблюдением терапевта или иммунолога, добавила специалист и подчеркнула, что болезненные ощущения и подъем температуры после прививки считаются естественной реакцией организма.
Ранее вирусолог Семенов рассказал об особенностях и опасности нового вируса гриппа А/Н3N2.
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