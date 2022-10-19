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В чем опасность нового вируса гриппа Н3N2 – эксперт - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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В чем опасность нового вируса гриппа Н3N2 – эксперт
В чем опасность нового вируса гриппа Н3N2 – эксперт - РИА Новости Крым, 18.10.2022
В чем опасность нового вируса гриппа Н3N2 – эксперт
Вирус гриппа типа А Н3N2 отличается от известных сезонных интенсивностью протекания. Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказал глава Екатеринбургского НИИ... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-19T07:38
2022-10-18T18:29
здравоохранение в россии
здоровье
совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Вирус гриппа типа А Н3N2 отличается от известных сезонных интенсивностью протекания. Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказал глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов."Выражены симптомы общей интоксикации: ломота в теле, болезненность", – отметил Семенов.Защититься поможет вакцинация, прием профилактических средств и общеукрепляющие мероприятия, в частности закаливание. В этом случае, даже если "происходит так называемый "вакцинный пробой" и человек заболевает, грипп протекает как легкое респираторное заболевание с умеренными симптомами", – сказал эксперт.Правила здоровья: врач назвала противопоказание для прививки от гриппа &gt;&gt;Он подчеркнул, что делать прививку крайне важно людям из групп риска, в частности пожилым и тем, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о первом выявленном в России случае заражения вирусом гриппа H3N2.
https://crimea.ria.ru/20221002/rospotrebnadzor-v-2022-godu-velik-risk-razvitiya-pandemii-grippa-1124688371.html
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60
здравоохранение в россии, здоровье, совет эксперта, общество
В чем опасность нового вируса гриппа Н3N2 – эксперт

Вирусолог Семенов рассказал об особенностях и опасности нового вируса А/Н3N2

07:38 19.10.2022
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи во время вакцинации против гриппа
Врач скорой медицинской помощи во время вакцинации против гриппа - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Вирус гриппа типа А Н3N2 отличается от известных сезонных интенсивностью протекания. Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказал глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
По его словам, различные варианты гриппа "кружат" вокруг России и рано или поздно окажутся внутри страны, и к приходу данного варианта гриппа следует относиться серьезно. Протекает он интенсивно, как правило с высокой температурой и выраженными симптомами интоксикации.
"Выражены симптомы общей интоксикации: ломота в теле, болезненность", – отметил Семенов.
Защититься поможет вакцинация, прием профилактических средств и общеукрепляющие мероприятия, в частности закаливание. В этом случае, даже если "происходит так называемый "вакцинный пробой" и человек заболевает, грипп протекает как легкое респираторное заболевание с умеренными симптомами", – сказал эксперт.
Правила здоровья: врач назвала противопоказание для прививки от гриппа >>
Он подчеркнул, что делать прививку крайне важно людям из групп риска, в частности пожилым и тем, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о первом выявленном в России случае заражения вирусом гриппа H3N2.
Грипп - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 08:01Радио "Спутник в Крыму"
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