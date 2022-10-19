В чем опасность нового вируса гриппа Н3N2 – эксперт
Вирусолог Семенов рассказал об особенностях и опасности нового вируса А/Н3N2
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи во время вакцинации против гриппа
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Вирус гриппа типа А Н3N2 отличается от известных сезонных интенсивностью протекания. Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказал глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
По его словам, различные варианты гриппа "кружат" вокруг России и рано или поздно окажутся внутри страны, и к приходу данного варианта гриппа следует относиться серьезно. Протекает он интенсивно, как правило с высокой температурой и выраженными симптомами интоксикации.
"Выражены симптомы общей интоксикации: ломота в теле, болезненность", – отметил Семенов.
Защититься поможет вакцинация, прием профилактических средств и общеукрепляющие мероприятия, в частности закаливание. В этом случае, даже если "происходит так называемый "вакцинный пробой" и человек заболевает, грипп протекает как легкое респираторное заболевание с умеренными симптомами", – сказал эксперт.
Он подчеркнул, что делать прививку крайне важно людям из групп риска, в частности пожилым и тем, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о первом выявленном в России случае заражения вирусом гриппа H3N2.