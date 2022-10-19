https://crimea.ria.ru/20221019/v-chem-opasnost-novogo-virusa-grippa-n3n2--ekspert-1124950631.html

В чем опасность нового вируса гриппа Н3N2 – эксперт

В чем опасность нового вируса гриппа Н3N2 – эксперт - РИА Новости Крым, 18.10.2022

В чем опасность нового вируса гриппа Н3N2 – эксперт

Вирус гриппа типа А Н3N2 отличается от известных сезонных интенсивностью протекания. Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказал глава Екатеринбургского НИИ... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-19T07:38

2022-10-19T07:38

2022-10-18T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Вирус гриппа типа А Н3N2 отличается от известных сезонных интенсивностью протекания. Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказал глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов."Выражены симптомы общей интоксикации: ломота в теле, болезненность", – отметил Семенов.Защититься поможет вакцинация, прием профилактических средств и общеукрепляющие мероприятия, в частности закаливание. В этом случае, даже если "происходит так называемый "вакцинный пробой" и человек заболевает, грипп протекает как легкое респираторное заболевание с умеренными симптомами", – сказал эксперт.Правила здоровья: врач назвала противопоказание для прививки от гриппа >>Он подчеркнул, что делать прививку крайне важно людям из групп риска, в частности пожилым и тем, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о первом выявленном в России случае заражения вирусом гриппа H3N2.

https://crimea.ria.ru/20221002/rospotrebnadzor-v-2022-godu-velik-risk-razvitiya-pandemii-grippa-1124688371.html

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здравоохранение в россии, здоровье, совет эксперта, общество