Массовое ДТП в Симферополе: пострадали двое взрослых и трое детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе в массовой аварии на Восточном обходе пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Инцидент произошел ранним утром в понедельник, 21 ноября. По предварительным данным, водитель "ВАЗ 21150" допустил занос автомобиля и, выехав на встречную полосу, столкнулся с другим автомобилем "ВАЗ 2104".В автомобиле "ВАЗ 2104" вместе с женщиной-водителем находились трое детей в возрасте 5, 9 и 11 лет. Пятилетнему ребенку медицинская помощь была оказана на месте. Детей 9 и 11 лет, а также двоих водителей отечественных авто доставили в больницу.В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, организована прокурорская проверка.Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Евпатории, где переходивший дорогу в неположенном месте мужчина попал под колеса автобуса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе в массовой аварии на Восточном обходе пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Инцидент произошел ранним утром в понедельник, 21 ноября. По предварительным данным, водитель "ВАЗ 21150" допустил занос автомобиля и, выехав на встречную полосу, столкнулся с другим автомобилем "ВАЗ 2104".
"После чего транспортное средство "ВАЗ 2104" развернуло и откинуло на автомобиль "Ssang Yong", под управлением 47-летнего водителя, движущийся сзади в попутном направлении, после чего "ВАЗ 2104" откинуло на "Daewoo Lanos" под управлением 25-летнего водителя", – говорится в сообщении.
В автомобиле "ВАЗ 2104" вместе с женщиной-водителем находились трое детей в возрасте 5, 9 и 11 лет. Пятилетнему ребенку медицинская помощь была оказана на месте. Детей 9 и 11 лет, а также двоих водителей отечественных авто доставили в больницу.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601