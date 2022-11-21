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Массовое ДТП в Симферополе: пострадали двое взрослых и трое детей - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Массовое ДТП в Симферополе: пострадали двое взрослых и трое детей
Массовое ДТП в Симферополе: пострадали двое взрослых и трое детей - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Массовое ДТП в Симферополе: пострадали двое взрослых и трое детей
В Симферополе в массовой аварии на Восточном обходе пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе в массовой аварии на Восточном обходе пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Инцидент произошел ранним утром в понедельник, 21 ноября. По предварительным данным, водитель "ВАЗ 21150" допустил занос автомобиля и, выехав на встречную полосу, столкнулся с другим автомобилем "ВАЗ 2104".В автомобиле "ВАЗ 2104" вместе с женщиной-водителем находились трое детей в возрасте 5, 9 и 11 лет. Пятилетнему ребенку медицинская помощь была оказана на месте. Детей 9 и 11 лет, а также двоих водителей отечественных авто доставили в больницу.В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, организована прокурорская проверка.Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Евпатории, где переходивший дорогу в неположенном месте мужчина попал под колеса автобуса.
https://crimea.ria.ru/20221116/smertelnoe-dtp-s-avtobusom-i-legkovushkoy-proizoshlo-v-belogorskom-rayone-1125398375.html
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происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крым, симферополь
Массовое ДТП в Симферополе: пострадали двое взрослых и трое детей

МВД по РК: при столкновении четырех автомобилей в Симферополе пострадали пять человек

10:58 21.11.2022 (обновлено: 11:18 21.11.2022)
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымДТП на Восточном обходе Симферополя
ДТП на Восточном обходе Симферополя
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе в массовой аварии на Восточном обходе пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Инцидент произошел ранним утром в понедельник, 21 ноября. По предварительным данным, водитель "ВАЗ 21150" допустил занос автомобиля и, выехав на встречную полосу, столкнулся с другим автомобилем "ВАЗ 2104".
"После чего транспортное средство "ВАЗ 2104" развернуло и откинуло на автомобиль "Ssang Yong", под управлением 47-летнего водителя, движущийся сзади в попутном направлении, после чего "ВАЗ 2104" откинуло на "Daewoo Lanos" под управлением 25-летнего водителя", – говорится в сообщении.
В автомобиле "ВАЗ 2104" вместе с женщиной-водителем находились трое детей в возрасте 5, 9 и 11 лет. Пятилетнему ребенку медицинская помощь была оказана на месте. Детей 9 и 11 лет, а также двоих водителей отечественных авто доставили в больницу.
© Пресс-служба МВД по Республике КрымДТП на Восточном обходе Симферополя
ДТП на Восточном обходе Симферополя
1 из 2
ДТП на Восточном обходе Симферополя
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
© Пресс-служба МВД по Республике КрымДТП на Восточном обходе Симферополя
ДТП на Восточном обходе Симферополя
2 из 2
ДТП на Восточном обходе Симферополя
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
1 из 2
ДТП на Восточном обходе Симферополя
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
2 из 2
ДТП на Восточном обходе Симферополя
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, организована прокурорская проверка.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Евпатории, где переходивший дорогу в неположенном месте мужчина попал под колеса автобуса.
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