https://crimea.ria.ru/20221121/massovoe-dtp-v-simferopole-postradali-dvoe-vzroslykh-i-troe-detey-1125463466.html

Массовое ДТП в Симферополе: пострадали двое взрослых и трое детей

Массовое ДТП в Симферополе: пострадали двое взрослых и трое детей - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Массовое ДТП в Симферополе: пострадали двое взрослых и трое детей

В Симферополе в массовой аварии на Восточном обходе пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T10:58

2022-11-21T10:58

2022-11-21T11:18

происшествия

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе в массовой аварии на Восточном обходе пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Инцидент произошел ранним утром в понедельник, 21 ноября. По предварительным данным, водитель "ВАЗ 21150" допустил занос автомобиля и, выехав на встречную полосу, столкнулся с другим автомобилем "ВАЗ 2104".В автомобиле "ВАЗ 2104" вместе с женщиной-водителем находились трое детей в возрасте 5, 9 и 11 лет. Пятилетнему ребенку медицинская помощь была оказана на месте. Детей 9 и 11 лет, а также двоих водителей отечественных авто доставили в больницу.В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, организована прокурорская проверка.Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Евпатории, где переходивший дорогу в неположенном месте мужчина попал под колеса автобуса.

https://crimea.ria.ru/20221116/smertelnoe-dtp-s-avtobusom-i-legkovushkoy-proizoshlo-v-belogorskom-rayone-1125398375.html

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происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крым, симферополь