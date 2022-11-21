https://crimea.ria.ru/20221121/kak-v-belgorodskoy-oblasti-reshat-zhilischnyy-vopros-v-prigranichnykh-rayonakh-1125481707.html
Как в Белгородской области решат жилищный вопрос в приграничных районах
Как в Белгородской области решат жилищный вопрос в приграничных районах - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Как в Белгородской области решат жилищный вопрос в приграничных районах
Власти Белгородской области рассматривают вопрос выдачи жилищных сертификатов жителям 15 сел, в которых из-за постоянных обстрелов ВСУ введен режим чрезвычайной РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T15:52
2022-11-21T15:52
2022-11-21T15:52
белгородская область
общество
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Власти Белгородской области рассматривают вопрос выдачи жилищных сертификатов жителям 15 сел, в которых из-за постоянных обстрелов ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом завил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции.В Белгородской области консервируют оставшиеся без людей дома >>Он уточнил, что это решение будет принято исходя из текущей ситуации. Если она будет усугубляться, то решения могут быть иные.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221121/gubernator-belgorodskoy-oblasti-otsenil-uscherb-ot-obstrelov-vsu-1125478711.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, общество, соцзащита
Как в Белгородской области решат жилищный вопрос в приграничных районах
В Белгородской области рассматривают вопрос выдачи жилищных сертификатов жителям 15 сел
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Власти Белгородской области рассматривают вопрос выдачи жилищных сертификатов жителям 15 сел, в которых из-за постоянных обстрелов ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом завил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции.
"Жилищные сертификаты рассматриваются сегодня как одна из форм поддержки жителей 15 населенных пунктов, где объявлен режим ЧС. Например, Журавлевки и Нехотеевки. По ним мы ставим вопрос или строительства нового поселка на тысячу домов, или получения жилищных сертификатов для строительства жилья на территории Белгородской области", - рассказал он.
Он уточнил, что это решение будет принято исходя из текущей ситуации. Если она будет усугубляться, то решения могут быть иные.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.