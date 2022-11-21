https://crimea.ria.ru/20221121/kak-v-belgorodskoy-oblasti-reshat-zhilischnyy-vopros-v-prigranichnykh-rayonakh-1125481707.html

Как в Белгородской области решат жилищный вопрос в приграничных районах

Как в Белгородской области решат жилищный вопрос в приграничных районах - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Как в Белгородской области решат жилищный вопрос в приграничных районах

Власти Белгородской области рассматривают вопрос выдачи жилищных сертификатов жителям 15 сел, в которых из-за постоянных обстрелов ВСУ введен режим чрезвычайной РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T15:52

2022-11-21T15:52

2022-11-21T15:52

белгородская область

общество

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Власти Белгородской области рассматривают вопрос выдачи жилищных сертификатов жителям 15 сел, в которых из-за постоянных обстрелов ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом завил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции.В Белгородской области консервируют оставшиеся без людей дома >>Он уточнил, что это решение будет принято исходя из текущей ситуации. Если она будет усугубляться, то решения могут быть иные.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221121/gubernator-belgorodskoy-oblasti-otsenil-uscherb-ot-obstrelov-vsu-1125478711.html

белгородская область

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