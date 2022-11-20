https://crimea.ria.ru/20221120/vlasti-khersonschiny-razyasnili-poryadok-vyvoza-spetstekhniki-i-gruzovikov-1125453755.html

Власти Херсонщины разъяснили порядок вывоза спецтехники и грузовиков

Власти Херсонщины разъяснили порядок вывоза спецтехники и грузовиков - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Власти Херсонщины разъяснили порядок вывоза спецтехники и грузовиков

Ограничения на вывод спецтехники и грузовиков из Херсонской области действуют не для всех видов транспорта. Разъяснения на этот счет дал врио главы региона... РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T11:31

2022-11-20T11:31

2022-11-20T11:31

херсонская область

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Ограничения на вывод спецтехники и грузовиков из Херсонской области действуют не для всех видов транспорта. Разъяснения на этот счет дал врио главы региона Владимир Сальдо.Ранее власти Херсонской области запретили вывоз из региона спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования. По распоряжению Сальдо заперт действует с 15 ноября.Он подчеркнул, что грузовики с другими видами грузов, а также транзитный транспорт как и ранее могут передвигаться за административные границы области в обоих направлениях без специальных пропусков, указанных в распоряжении.

https://crimea.ria.ru/20221117/vlasti-zapretili-vyvoz-spetstekhniki-iz-khersonskoy-oblasti-1125423342.html

херсонская область

новые регионы россии

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херсонская область, новые регионы россии