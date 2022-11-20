https://crimea.ria.ru/20221120/vlasti-khersonschiny-razyasnili-poryadok-vyvoza-spetstekhniki-i-gruzovikov-1125453755.html
Власти Херсонщины разъяснили порядок вывоза спецтехники и грузовиков
Власти Херсонщины разъяснили порядок вывоза спецтехники и грузовиков - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Власти Херсонщины разъяснили порядок вывоза спецтехники и грузовиков
Ограничения на вывод спецтехники и грузовиков из Херсонской области действуют не для всех видов транспорта. Разъяснения на этот счет дал врио главы региона... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T11:31
2022-11-20T11:31
2022-11-20T11:31
херсонская область
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Ограничения на вывод спецтехники и грузовиков из Херсонской области действуют не для всех видов транспорта. Разъяснения на этот счет дал врио главы региона Владимир Сальдо.Ранее власти Херсонской области запретили вывоз из региона спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования. По распоряжению Сальдо заперт действует с 15 ноября.Он подчеркнул, что грузовики с другими видами грузов, а также транзитный транспорт как и ранее могут передвигаться за административные границы области в обоих направлениях без специальных пропусков, указанных в распоряжении.
https://crimea.ria.ru/20221117/vlasti-zapretili-vyvoz-spetstekhniki-iz-khersonskoy-oblasti-1125423342.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новые регионы россии
Власти Херсонщины разъяснили порядок вывоза спецтехники и грузовиков
Сальдо дал разъяснения о порядке вывоза спецтехники и грузовиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Ограничения на вывод спецтехники и грузовиков из Херсонской области действуют не для всех видов транспорта. Разъяснения на этот счет дал врио главы региона Владимир Сальдо.
Ранее власти Херсонской области запретили вывоз из региона спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования. По распоряжению Сальдо заперт действует с 15 ноября.
"Распоряжение распространяется только на вывоз из Херсонской области технологического оборудования и сельскохозяйственной техники в тентованных или нетентованных фурах и на тралах", - дал Сальдо разъяснения к документу в воскресенье.
Он подчеркнул, что грузовики с другими видами грузов, а также транзитный транспорт как и ранее могут передвигаться за административные границы области в обоих направлениях без специальных пропусков, указанных в распоряжении.