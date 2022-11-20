https://crimea.ria.ru/20221120/prezidentskie-vybory-v-kazakhstane-obstanovka-na-uchastkakh-i-yavka-1125451985.html

Президентские выборы в Казахстане: обстановка на участках и явка

Президентские выборы в Казахстане: обстановка на участках и явка - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Президентские выборы в Казахстане: обстановка на участках и явка

В Казахстане 20 ноября проходят внеочередные президентские выборы, избирательные участки открылись по всей территории страны, сообщил секретарь Центральной... РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T09:36

2022-11-20T09:36

2022-11-20T09:37

казахстан

общество

политика

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/14/1125451869_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_cb40d3e3828200e67af2b9c7a8d8f12b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Казахстане 20 ноября проходят внеочередные президентские выборы, избирательные участки открылись по всей территории страны, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии республики Мухтар Ерман на брифинге."К голосованию приступили все 10 033 участка по стране и 17 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах. Еще 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов ", — цитирует секретаря РИА Новости.Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов. Это действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии "Ауыл", представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения "Казахские матери - путь к традициям" и общественный деятель Каракат Абден от национального альянса профессиональных социальных работников.

https://crimea.ria.ru/20220617/kazakhstan-podderzhivaet-ideyu-proekta-bolshoy-evrazii--tokaev-1123575856.html

казахстан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, общество, политика, касым-жомарт токаев