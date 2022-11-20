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Президентские выборы в Казахстане: обстановка на участках и явка
Президентские выборы в Казахстане: обстановка на участках и явка - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Президентские выборы в Казахстане: обстановка на участках и явка
В Казахстане 20 ноября проходят внеочередные президентские выборы, избирательные участки открылись по всей территории страны, сообщил секретарь Центральной... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T09:36
2022-11-20T09:36
2022-11-20T09:37
казахстан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Казахстане 20 ноября проходят внеочередные президентские выборы, избирательные участки открылись по всей территории страны, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии республики Мухтар Ерман на брифинге."К голосованию приступили все 10 033 участка по стране и 17 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах. Еще 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов ", — цитирует секретаря РИА Новости.Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов. Это действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии "Ауыл", представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения "Казахские матери - путь к традициям" и общественный деятель Каракат Абден от национального альянса профессиональных социальных работников.
https://crimea.ria.ru/20220617/kazakhstan-podderzhivaet-ideyu-proekta-bolshoy-evrazii--tokaev-1123575856.html
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казахстан, общество, политика, касым-жомарт токаев
Президентские выборы в Казахстане: обстановка на участках и явка
Граждане Казахстана выбирают президента
09:36 20.11.2022 (обновлено: 09:37 20.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Казахстане 20 ноября проходят внеочередные президентские выборы, избирательные участки открылись по всей территории страны, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии республики Мухтар Ерман на брифинге.
"К голосованию приступили все 10 033 участка по стране и 17 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах. Еще 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов ", — цитирует секретаря РИА Новости.
В частности, к этому времени участки заработали в пяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске. По данным Избиркома, сейчас средняя явка уже превысила 23 процента, нарушений избирательного процесса не фиксируют. На основной территории страны голосование завершится в 20:00 по Астане (17:00 мск), через час после этого — в западных регионах.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов. Это действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии "Ауыл", представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения "Казахские матери - путь к традициям" и общественный деятель Каракат Абден от национального альянса профессиональных социальных работников.