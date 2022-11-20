https://crimea.ria.ru/20221120/dva-cheloveka-pogibli-pri-pozhare-na-sklade-v-moskve-1125460365.html

Два человека погибли при пожаре на складе в Москве

Два человека погибли при пожаре на складе в Москве - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Два человека погибли при пожаре на складе в Москве

Два человека погибли при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T21:38

2022-11-20T21:38

2022-11-20T21:38

происшествия

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Два человека погибли при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы."Два человека погибли при пожаре на складе на Комсомольской площади", — рассказал собеседник агентства.Пожар на складе около Комсомольской площади начался во второй половине дня в воскресенье, огонь распространился на территории 2,5 тыс. квадратов, столб дыма был виден из разных концов столицы. Для тушения задействовали три вертолета Ка-32 и пожарный поезд, а также 80 человек.По данным на 18:20, пожар локализовали. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка по факту возгорания.

https://crimea.ria.ru/20221120/v-tsentre-moskvy-gorit-sklad-spasateli-evakuiruyut-lyudey-1125458462.html

москва

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Видео РИА Новости. На месте пожара в центре Москвы наблюдается открытое горение На месте крупного пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы все еще наблюдается открытое горение. Видео корреспондента РИА Новости. 2022-11-20T21:38 true PT1M39S

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происшествия, москва