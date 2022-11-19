https://crimea.ria.ru/20221119/v-krymu-rastut-obemy-molochnoy-pererabotki-1125434509.html

В Крыму растут объемы молочной переработки

В Крыму растут объемы молочной переработки - РИА Новости Крым, 19.11.2022

В Крыму растут объемы молочной переработки

Крымские предприятия увеличили объемы переработки молока. Об этом сообщил глава Совмина РК Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T08:01

2022-11-19T08:01

2022-11-19T08:01

сельское хозяйство

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Крымские предприятия увеличили объемы переработки молока. Об этом сообщил глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.По его словам, с начала года крымские предприятия отрасли получили более 52 млн господдержки. В частности молочникам возмещают часть затрат на переработку сырого коровьего, овечьего и козьего молока.Ранее сообщалось, что в Крыму удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея.

https://crimea.ria.ru/20211214/kak-vybrat-samoe-poleznoe-rastitelnoe-moloko---rospotrebnadzor-1121729442.html

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2022

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сельское хозяйство, крым, экономика