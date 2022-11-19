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В Крыму растут объемы молочной переработки - РИА Новости Крым, 19.11.2022
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В Крыму растут объемы молочной переработки
В Крыму растут объемы молочной переработки - РИА Новости Крым, 19.11.2022
В Крыму растут объемы молочной переработки
Крымские предприятия увеличили объемы переработки молока. Об этом сообщил глава Совмина РК Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T08:01
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сельское хозяйство
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Крымские предприятия увеличили объемы переработки молока. Об этом сообщил глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.По его словам, с начала года крымские предприятия отрасли получили более 52 млн господдержки. В частности молочникам возмещают часть затрат на переработку сырого коровьего, овечьего и козьего молока.Ранее сообщалось, что в Крыму удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея.
https://crimea.ria.ru/20211214/kak-vybrat-samoe-poleznoe-rastitelnoe-moloko---rospotrebnadzor-1121729442.html
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сельское хозяйство, крым, экономика
В Крыму растут объемы молочной переработки

Гоцанюк: Крымские предприятия увеличили объемы переработки молока

08:01 19.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПроизводство молочной продукции на молокозаводе "НОВАТОР" в Джанкое
Производство молочной продукции на молокозаводе НОВАТОР в Джанкое - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Крымские предприятия увеличили объемы переработки молока. Об этом сообщил глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.

"За 9 месяцев 2022 года в Крыму переработано больше 100 тысяч тонн сырого молока, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежедневно молокоперерабатывающие предприятия выпускают широкий ассортимент продукции: молоко, кефир, сметану, йогурт, ряженку, творог, творожные продукты, сыры и другое", - перечислил Гоцанюк.

По его словам, с начала года крымские предприятия отрасли получили более 52 млн господдержки. В частности молочникам возмещают часть затрат на переработку сырого коровьего, овечьего и козьего молока.
Ранее сообщалось, что в Крыму удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея.
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