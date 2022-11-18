https://crimea.ria.ru/20221118/vs-rf-sbili-333-ukrainskikh-samoleta-s-nachala-spetsoperatsii-1125434970.html

ВС РФ сбили 333 украинских самолета с начала спецоперации

ВС РФ сбили 333 украинских самолета с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 18.11.2022

ВС РФ сбили 333 украинских самолета с начала спецоперации

Вооруженные силы России уничтожили 333 украинских самолета с начала проведения специальной военной операции на территории Украины. За последние сутки российские РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T15:26

2022-11-18T15:26

2022-11-18T15:26

специальная военная операция рф на украине

армия и флот

украина

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили 333 украинских самолета с начала проведения специальной военной операции на территории Украины. За последние сутки российские системы ПВО сбили десять ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) и два беспилотника. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.С начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2522 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6689 танков и других боевых бронированных машин, 895 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7266 единиц специальной военной автомобильной техники.За последние сутки наши системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника и украинские ракеты РСЗО.Также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково и Купянск Харьковской области, Димитрово Запорожской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 172-х районах."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" ВСУ", — добавили в министерстве.

https://crimea.ria.ru/20221117/vks-rossii-unichtozhili-tsekha-dvukh-oboronnykh-zavodov-na-ukraine--minoborony-1125417041.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, армия и флот, украина, министерство обороны рф