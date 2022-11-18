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Крым в пятницу без воды из-за ремонтов — адреса - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Крым в пятницу без воды из-за ремонтов — адреса
Крым в пятницу без воды из-за ремонтов — адреса - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Крым в пятницу без воды из-за ремонтов — адреса
Часть Крыма в пятницу до вечера останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T09:13
2022-11-18T09:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу до вечера останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до 21.00 воды не будет по улицам Луговой, в переулках Карьерном и Алмазном. До 14 часов без воды частично улицы Л. Чайкиной, Шалфейная, Вишневая и одноименный переулок.Из-за аварии на сетях РЭС обесточена насосная станция Заречное, ограничено водоснабжение улиц Аянской, Строителей, Молодежной в симферопольском селе Заречном.В Евпатории до 18 часов будет ограничено водоснабжение по улице Некрасова, 59А, проспекту Победы, 10А, 10Б, 53, 55, 57, 59, 61, 63.В алуштинском себе Изобильном до 14 часов отключение по улицам Центральной, 6-13, в Зеленом и Речном переулках. В Красноперекопском районе в течение дня без воды село Таврическое.
https://crimea.ria.ru/20221114/ekspert-predskazal-nachalo-zasushlivogo-perioda-dlya-vodokhranilisch-kryma-1125337359.html
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96
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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вода в крыму, крым, общество
Крым в пятницу без воды из-за ремонтов — адреса

Часть Крыма в пятницу без воды

09:13 18.11.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу до вечера останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе до 21.00 воды не будет по улицам Луговой, в переулках Карьерном и Алмазном. До 14 часов без воды частично улицы Л. Чайкиной, Шалфейная, Вишневая и одноименный переулок.
Из-за аварии на сетях РЭС обесточена насосная станция Заречное, ограничено водоснабжение улиц Аянской, Строителей, Молодежной в симферопольском селе Заречном.
В Евпатории до 18 часов будет ограничено водоснабжение по улице Некрасова, 59А, проспекту Победы, 10А, 10Б, 53, 55, 57, 59, 61, 63.
В алуштинском себе Изобильном до 14 часов отключение по улицам Центральной, 6-13, в Зеленом и Речном переулках. В Красноперекопском районе в течение дня без воды село Таврическое.
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14 ноября, 07:03Радио "Спутник в Крыму"
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