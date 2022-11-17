https://crimea.ria.ru/20221117/vsu-perebrasyvayut-na-zaporozhskoe-napravlenie-tysyachi-voennykh-i-tekhniku-1125419513.html
ВСУ перебрасывают на запорожское направление тысячи военных и технику
ВСУ перебрасывают на запорожское направление тысячи военных и технику - РИА Новости Крым, 17.11.2022
ВСУ перебрасывают на запорожское направление тысячи военных и технику
ВСУ перебрасывают тысячи военнослужащих, тяжелую технику и артиллерию с херсонского и криворожского направлений на запорожское – наступление готовят на конец... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T16:46
2022-11-17T16:46
2022-11-17T16:52
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ перебрасывают тысячи военнослужащих, тяжелую технику и артиллерию с херсонского и криворожского направлений на запорожское – наступление готовят на конец ноября. Об этом в эфире "Соловьев Live" сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По словам Рогова, вооруженные силы Украины не просто готовят новые силы, а уже начинают их активно применять. Буквально со второй половины вчерашнего дня началось "серьезное обострение", которое проявилось, в том числе, в том, что на Каменском направлении, в Новобогдановке, Михайловке, Васильевке осуществлены ракетные удары из РСЗО, уточнил Рогов.По его словам, на запорожское направление новые силы ВСУ перебрасываются с херсонско-криворожского направления, как минимум два батальона уже расположились."Оттуда из берут и через Днепропетровск перекидывают к нам. <...> Основные направления, куда их перебрасывают: ореховское, гуляйпольское, каменское", – уточнил Рогов.В своем выступлении в эфире телеканала "Россия" Рогов уточнил, что всего на запорожском направлении ожидается переброска до 40 тысяч боевиков противника.Кроме того, уже подготовлены группы боевиков для того, чтобы заслать их в качестве диверсантов на нашу территории. По словам Рогова, известно, как минимум, о сорока с лишним диверсантах, и диверсионная работа ВСУ будет в ближайшее время активизирована.Сведения об усилении сил ВСУ из самых разных источников, отметил он.Ранее утром 17 ноября сообщалось о массированном обстреле ракетами и артиллерией ВСУ Запорожской области.
https://crimea.ria.ru/20221117/dva-amerikanskikh-radiolokatora-unichtozheno-vs-rf-v-zone-svo-1125418203.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всу (вооруженные силы украины), запорожская область, специальная военная операция рф на украине
ВСУ перебрасывают на запорожское направление тысячи военных и технику
Рогов: ВСУ перебрасывают на запорожское направление тысячи военных, технику и артиллерию
16:46 17.11.2022 (обновлено: 16:52 17.11.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым.
ВСУ перебрасывают тысячи военнослужащих, тяжелую технику и артиллерию с херсонского и криворожского направлений на запорожское – наступление готовят на конец ноября. Об этом в эфире "Соловьев Live" сообщил
член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам Рогова, вооруженные силы Украины не просто готовят новые силы, а уже начинают их активно применять. Буквально со второй половины вчерашнего дня началось "серьезное обострение", которое проявилось, в том числе, в том, что на Каменском направлении, в Новобогдановке, Михайловке, Васильевке осуществлены ракетные удары из РСЗО, уточнил Рогов.
"То есть явно идет активизация. Понятное дело, что она идет, потому что те объемы боевиков, которых перебрасывают на запорожское направление <...> чтобы убивать и воевать. Большое количество живой силы перебрасывается и бронетехники, причем здесь все: и М777, и вертолеты, и противотанковые пушки, гаубицы, бронетехника и так далее", – рассказал Рогов.
По его словам, на запорожское направление новые силы ВСУ перебрасываются с херсонско-криворожского направления, как минимум два батальона уже расположились.
"Оттуда из берут и через Днепропетровск перекидывают к нам. <...> Основные направления, куда их перебрасывают: ореховское, гуляйпольское, каменское", – уточнил Рогов.
В своем выступлении в эфире телеканала "Россия" Рогов уточнил, что всего на запорожском направлении ожидается переброска до 40 тысяч боевиков противника.
Кроме того, уже подготовлены группы боевиков для того, чтобы заслать их в качестве диверсантов на нашу территории. По словам Рогова, известно, как минимум, о сорока с лишним диверсантах, и диверсионная работа ВСУ будет в ближайшее время активизирована.
Сведения об усилении сил ВСУ из самых разных источников, отметил он.
Ранее утром 17 ноября сообщалось
о массированном обстреле ракетами и артиллерией ВСУ Запорожской области.