https://crimea.ria.ru/20221117/vsu-perebrasyvayut-na-zaporozhskoe-napravlenie-tysyachi-voennykh-i-tekhniku-1125419513.html

ВСУ перебрасывают на запорожское направление тысячи военных и технику

ВСУ перебрасывают на запорожское направление тысячи военных и технику - РИА Новости Крым, 17.11.2022

ВСУ перебрасывают на запорожское направление тысячи военных и технику

ВСУ перебрасывают тысячи военнослужащих, тяжелую технику и артиллерию с херсонского и криворожского направлений на запорожское – наступление готовят на конец... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T16:46

2022-11-17T16:46

2022-11-17T16:52

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ перебрасывают тысячи военнослужащих, тяжелую технику и артиллерию с херсонского и криворожского направлений на запорожское – наступление готовят на конец ноября. Об этом в эфире "Соловьев Live" сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По словам Рогова, вооруженные силы Украины не просто готовят новые силы, а уже начинают их активно применять. Буквально со второй половины вчерашнего дня началось "серьезное обострение", которое проявилось, в том числе, в том, что на Каменском направлении, в Новобогдановке, Михайловке, Васильевке осуществлены ракетные удары из РСЗО, уточнил Рогов.По его словам, на запорожское направление новые силы ВСУ перебрасываются с херсонско-криворожского направления, как минимум два батальона уже расположились."Оттуда из берут и через Днепропетровск перекидывают к нам. <...> Основные направления, куда их перебрасывают: ореховское, гуляйпольское, каменское", – уточнил Рогов.В своем выступлении в эфире телеканала "Россия" Рогов уточнил, что всего на запорожском направлении ожидается переброска до 40 тысяч боевиков противника.Кроме того, уже подготовлены группы боевиков для того, чтобы заслать их в качестве диверсантов на нашу территории. По словам Рогова, известно, как минимум, о сорока с лишним диверсантах, и диверсионная работа ВСУ будет в ближайшее время активизирована.Сведения об усилении сил ВСУ из самых разных источников, отметил он.Ранее утром 17 ноября сообщалось о массированном обстреле ракетами и артиллерией ВСУ Запорожской области.

https://crimea.ria.ru/20221117/dva-amerikanskikh-radiolokatora-unichtozheno-vs-rf-v-zone-svo-1125418203.html

запорожская область

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всу (вооруженные силы украины), запорожская область, специальная военная операция рф на украине